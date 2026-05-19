Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün'ü kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli basketbolcu Alperen Şengün ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Amerikan Basketbol Liginde (NBA) Houston Rockets takımında forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ü kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLEDİ

Erdoğan, yıldız sporcuyu başarılarından dolayı tebrik ederek, ay-yıldızlı bayrağı dünyanın en prestijli basketbol organizasyonunda başarıyla dalgalandırdığı için teşekkürlerini iletti ve kariyerinde başarılar diledi.