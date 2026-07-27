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Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun haksızlıkları dile getirmesi en tabii hakkı

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kemal Kılıçdaroğlu’nun, uğradığını düşündüğü haksızlıkları dile getirmesi, hukuki imkanlara müracaat etmesi ve yıllarca Genel Başkanlığını yaptığı partisinin geleceğine dair görüşlerini açıklaması en tabii hakkıdır"

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Kemal Kılıçdaroğlu'nun, uğradığını düşündüğü haksızlıkları dile getirmesi, hukuki imkanlara müracaat etmesi ve yıllarca Genel Başkanlığını yaptığı partisinin geleceğine dair görüşlerini açıklaması en tabii hakkıdır"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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