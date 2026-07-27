Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun haksızlıkları dile getirmesi en tabii hakkı
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kemal Kılıçdaroğlu’nun, uğradığını düşündüğü haksızlıkları dile getirmesi, hukuki imkanlara müracaat etmesi ve yıllarca Genel Başkanlığını yaptığı partisinin geleceğine dair görüşlerini açıklaması en tabii hakkıdır"
MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Kemal Kılıçdaroğlu'nun, uğradığını düşündüğü haksızlıkları dile getirmesi, hukuki imkanlara müracaat etmesi ve yıllarca Genel Başkanlığını yaptığı partisinin geleceğine dair görüşlerini açıklaması en tabii hakkıdır"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı