Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun haksızlıkları dile getirmesi en tabii hakkı

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Kemal Kılıçdaroğlu'nun, uğradığını düşündüğü haksızlıkları dile getirmesi, hukuki imkanlara müracaat etmesi ve yıllarca Genel Başkanlığını yaptığı partisinin geleceğine dair görüşlerini açıklaması en tabii hakkıdır"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı