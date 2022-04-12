MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı hepsi gelip geçicidir. - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı hepsi gelip geçicidir.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı hepsi gelip geçicidir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı hepsi gelip geçicidir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı hepsi gelip geçicidir. Dün böyleydi bugün de böyledir, yarın da akıbet aynı olacaktır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

MHP Genel Başkanı, Politika, Haberler

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