MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı hepsi gelip geçicidir. Dün böyleydi bugün de böyledir, yarın da akıbet aynı olacaktır." - ANKARA

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı sizce kim olmalı? #Milletİttifakı — Haberler (@Haberler) April 8, 2022

İhlas Haber Ajansı / Politika