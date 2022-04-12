MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı hepsi gelip geçicidir.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı hepsi gelip geçicidir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı hepsi gelip geçicidir. Dün böyleydi bugün de böyledir, yarın da akıbet aynı olacaktır." - ANKARA
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı sizce kim olmalı? #Milletİttifakı— Haberler (@Haberler) April 8, 2022
İhlas Haber Ajansı / Politika