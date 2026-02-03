Haberler

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Erken Seçim Eleştirisi

Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim taleplerine tepki göstererek, bu çağrıların 'siyasi ahmaklık' olarak nitelendirdi. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin beyhude olduğunu ve siyasi arenada gereksiz bir gerginlik yarattığını ifade etti. Erken seçim konusundaki açıklamaları sert bir dille eleştiren Bahçeli, MHP'nin bu durum karşısındaki duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel Başkanı'nın erken seçim ezberine takılması ve şahsıma beyhude çağrılar yapması, tam bir siyasi ahmaklıktır"

