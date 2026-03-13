MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul'dan, 14 Mart Tıp Bayramı mesajı Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Sağlık çalışanlarımızın çalışma şartları ve özlük haklarının iyileştirilmesi, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi ve meslek onurunun korunması hususları, yalnızca bir meslek grubunun değil, toplumun tamamının ortak meselesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Yurdakul, "14 Mart Tıp Bayramı" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, sağlık hizmetinin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluğun, sabrın ve insan sevgisinin tezahürü olduğunu belirtti.

Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının en zor şartlarda, kimi zaman kendi sağlıklarını ve ailelerini ikinci plana atarak millet için mücadele ettiğini bildiren Yurdakul, bu yönüyle sağlık hizmetinin, aynı zamanda yüksek bir vicdan, güçlü bir ahlak ve millet sevgisinin ifadesi olduğunu kaydetti.

Son yıllarda yaşanan küresel sağlık krizleri, salgınlar ve bölgesel gelişmelerin, güçlü bir devlet olmanın temel unsurlarından birinin sağlam bir sağlık sistemine sahip olmak olduğunu gösterdiğini ifade eden Yurdakul, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, sağlık altyapısını güçlendirme konusunda önemli adımlar attığını, modern sağlık tesisleri ve gelişmiş teknolojik imkanlarla vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini önemli ölçüde artırdığını bildirdi.

"Sağlık çalışanlarımızın karşılaştıkları zorlukların farkındayız"

Yurdakul, sağlık sisteminin en kıymetli unsurunun, büyük bir özveriyle çalışan insan kaynağı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi olarak, sağlık çalışanlarımızın karşılaştıkları zorlukların farkındayız. Sağlık çalışanlarımızın çalışma şartları ve özlük haklarının iyileştirilmesi, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi ve meslek onurunun korunması hususları, yalnızca bir meslek grubunun değil, toplumun tamamının ortak meselesidir. Sağlık çalışanına yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz. Bu durum yalnızca bireysel bir suç değil, aynı zamanda toplumsal vicdanı yaralayan bir davranıştır. Bu nedenle sağlık çalışanlarının güvenli çalışma ortamına kavuşması, devletimizin ve toplumumuzun ortak sorumluluğudur. Sağlık politikalarında sürdürülebilirliği sağlamak, sağlık çalışanlarımızın mesleki motivasyonunu güçlendirmek ve sağlık mensuplarımızın geleceğe güvenle bakmasını temin etmek önümüzdeki dönemin önemli başlıklarından birkaçıdır. Bu çerçevede, sağlık alanında çalışan her bir vatandaşımızın bilgi birikimini ve emeğini Türkiye'nin kalkınma yolculuğunun önemli bir parçası olarak görüyoruz."

"Türk hekimler gurur kaynağı"

Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinin yalnızca teknik yatırımlarla değil, aynı zamanda insanı merkeze alan bir anlayışla mümkün olacağına dikkati çeken Ahmet Selim Yurdakul, "Sağlık çalışanlarımızın mesleki saygınlığının korunması, toplumda hekimlik mesleğine duyulan güvenin güçlendirilmesi ve sağlık hizmetlerinin etik temeller üzerinde yükselmesi büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Yurdakul, Türk tıbbının köklü bir geleneğe sahip olduğunu belirterek "Bugün de Türk hekimleri yalnızca ülkemizde değil, dünyanın pek çok yerinde bilimsel başarılarıyla ve insanlığa yaptıkları katkılarla gurur kaynağı olmaya devam etmektedir. Bu başarıların arkasında fedakarlık, disiplin ve vatan sevgisi vardır." değerlendirmesinde bulundu.

MHP'nin siyaset anlayışının insanı merkeze alan bir devlet tasavvuruna dayandığını belirten Yurdakul, "Bu anlayışın temelinde ise milletimizin refahı, huzuru ve sağlığı bulunmaktadır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği gibi 'Önce ülkem ve milletim' anlayışı sağlık alanındaki çalışmalarımızın da temel ilkesidir. Çünkü güçlü bir Türkiye ancak sağlıklı bireylerden oluşan güçlü bir toplumla mümkündür." ifadelerini kullandı.

"Türkiye önemli bir avantaj taşıyor"

Türkiye'nin hem bölgesel hem de küresel ölçekte önemli bir dönemden geçtiğini ifade eden Ahmet Selim Yurdakul, şunları kaydetti:

"Dünyada yaşanan ekonomik dalgalanmalar, göç hareketleri, savaşlar ve salgın riskleri sağlık sistemlerinin dayanıklılığını her zamankinden daha önemli hale getirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, güçlü sağlık altyapısı ve yetişmiş insan kaynağıyla bu süreçte önemli bir avantaj taşımaktadır. Ancak bu avantajın korunması ve geliştirilmesi için sağlık çalışanlarımızın emeğine değer verilmesi ve mesleklerini güvenle icra edebileceği bir ortamın sağlanması gerekmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, sağlık alanındaki reformların uzlaşı, istişare ve ortak akıl ile yürütülmesini destekliyoruz. Sağlık çalışanlarımızın görüşlerinin alınması, sahadaki tecrübelerinin politika üretim süreçlerine yansıtılması ve mesleki haklarının korunması, sistemin daha güçlü hale gelmesini sağlayacaktır."

Sağlık çalışanlarının huzurlu olduğu bir sistemin, vatandaşların da güven duyduğu bir sağlık sistemi olduğunu bildiren Yurdakul, hayat kurtarmayı görev edinmiş tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Görevleri başında hayatını kaybeden sağlık şehitlerini rahmet ve minnetle anan Yurdakul, milletin sağlığı için emek veren tüm sağlık çalışanlarına şükranlarını sundu, çalışmalarında başarı diledi.