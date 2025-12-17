Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' komisyonundaki grup başkan ve başkanvekillerini kabul etti

'MÜŞTEREK RAPOR HAZIRLAYACAĞIZ'

Komisyon toplantısı yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Toplantının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldız, "Rapor ile ilgili ortaklaşabileceğimiz konuları, yöntemleri konuştuk. Pazartesi günü bir araya geleceğiz ve önümüzdeki haftalar içerisinde inşallah müşterek raporu hazırlayacağız. Çerçeveyi çizeceğiz, yılbaşından sonra da kanun teklifi değil ama bir çerçeve metin olarak Meclis'e göndereceğiz. Raporu ortaklaştırmak için grubu olan partilerden birer kişi bir araya gelecek. Muhtemelen de şimdi toplantıya katılan arkadaşlarla devam edeceğiz gibi duruyor; partiler değişiklik yaparsa bilemeyiz. Komisyonun yasal süresi olan yani 31 Aralık'a kadar yetişmezse uzatacağız" dedi.