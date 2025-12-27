MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Muğla'da konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Terörsüz Türkiye için ortaya konulan çalışmaların ve kararlılığın önemine dikkati çekerek, "Ülkede Terörsüz Türkiye gerçeğini görmezden gelen, bunu istemeyen çevreler, siyasi oluşumlar var. Bütün bu mücadeleyi yaparken bu çevrelerle de mücadele ediyoruz. Onların da gerçek yüzlerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

Yalçın, partisinin Menteşe Öğretmenevi'nde düzenlediği MHP 1 Yıllık Dönem Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, partilerinin Türkiye'nin her yerinde olduğunu, ortada bir seçim olmamasına rağmen Milliyetçi Hareket Partisi'nin aktif ve dominant rolünü en ince, en uzak köylere kadar götürebildiğini söyledi.

Teşkilatlarının böyle bir kabiliyete sahip olduğunu ve bununla övündüklerini vurgulayan Yalçın, bu çalışmaların bundan sonraki süreçte de devam edeceğini kaydetti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün Hatay'da yaptığı konuşmasında verdiği işaretin çok net olduğunu ve ülkücülerin, Türk milliyetçilerinin bu konuda geri adım atmayacağını vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu:

"Neye rağmen; düşmanlara, siyasi düşmanlara, muarızlara rağmen, İsrail-Rum-Yunan İttifakına rağmen, Bu Şer İttifakı'nın sınırlarımız içerisindeki iş birlikçilerine rağmen devam edecek ve arzu ettiğimiz sonuca hep birlikte ulaşacağız. O sonuç çok net, Terörsüz Türkiye. O sonuç şehitlerin gelmediği, gazilerimizin tekrar tekrar olmadığı bir ülke. Refaha ve mutluğa erişmiş, mutlu bir Türkiye, arzumuz budur. Ancak bütün bu kutlu hedeflere rağmen bu ülkede Terörsüz Türkiye gerçeğini görmezden gelen, bunu istemeyen çevreler, siyasi oluşumlar var. Bütün bu mücadeleyi yaparken bu çevrelerle de mücadele ediyoruz. Onların da gerçek yüzlerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz."

"CHP, halkın karşısına çıkmadan önce yargıya ve halka hesap vermek zorunda"

CHP'nin, Türkiye'nin ve bölgenin meselelerine odaklanamadığına vurgu yapan Yalçın, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu durum malum. Bırakın iktidar olmayı, bırakın devleti yönetmeyi, önce kendi başlarına aldıkları yolsuzluk belalarını temizlemek zorundalar, halkın karşısına çıkmadan önce bunun hesabını yargıya ve halka vermek zorundalar. Böyle bir siyasi partinin, köklü, 104 yıllık bir partinin böyle bir duruma düşmesi acınası bir haldir. CHP önce millete ve yargıya hesabı verecek sonra Cumhurbaşkanlığı ve iktidar yarışına girecek. Diğer küsurat partilerine herhangi bir laf etmiyorum, CHP ve benzerlerinin uydusu olmuş bir vaziyette bu ülkenin geleceğini uçuruma sürüklemek istercesine siyasi faaliyet peşindeler. Ama bütün bunlara rağmen Devlet Bahçeli'nin hamlesiyle açılan Cumhur İttifakı ve bu ittifakın şu anda organize ettiği, yürüttüğü Terörsüz Türkiye olgusu ve gerçeği nihayet bizim düşündüğümüz ve halkın rahat edeceği bir sona erişecektir. Bu umudu size çok açık şekilde ifade ediyorum."

Bu sonuca giderken herhangi bir korku ve endişelerinin bulunmadığına işaret eden Yalçın, kimseyle de bir pazarlık peşinde olmadıklarını ve bunun sonucunu görmek istediklerini kaydetti.

Yalçın, Terörsüz Türkiye süreciyle sadece sınırların içerisinde değil, sınırların dışındaki terör belasını ve bataklıkları da kurutmak niyetinde olduklarını dile getirdi.

MHP İl Başkanı Burak Demirel ise görevi devraldıktan hemen sonra hızla çalışmalara başladıklarını ve kentte sıkılmadık el bırakmadıklarını söyledi.

Görevi devralırken bunun bir makam değil emanet olduğunu bilerek yola çıktıklarını belirten Demirel, "Çünkü Muğla tarihi Yörük kültürüyle, dağdan denize uzanan insanıyla olduğu kadar yaklaşık 1480 kilometreyi aşan kıyı şeridiyle de Türkiye'nin en uzun kıyı hattına sahip ili olarak çok özel bir iradeyi temsil etmektedir. Vaktin bizler için ne kadar kıymetli olduğunun farkındaydık. Bu bilinçle masa başında değil sahada, uzaktan değil yan yana, görünerek değil dokunarak siyaset yapmayı esas aldık." dedi.

Program sonunda bir yıl içerisinde çalışmalara destek veren ilçe başkanları ve yöneticilere plaket verildi.