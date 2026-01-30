MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Çubuk'ta vatandaşlarla bir araya geldi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Ankara'nın Çubuk ilçesinde "Hayırlı Günler Komşum, Derdin Derdimizdir" programına katıldı.

Durmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla yürütülen program kapsamında, ilçedeki bir salonda vatandaşlarla bir araya geldi.

Çubuk'un üretimi, çalışkan insanları ve dayanışma kültürüyle örnek bir ilçe olduğunu belirten Durmaz, "Saflarımızı sıkılaştırmak, kardeşliğimizi güçlendirmek ve millet olma şuurumuzu pekiştirmek için buradayız." dedi.

MHP MYK Üyesi Emine Güven de birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, MHP'nin her zaman devletin bekası ve milletin birliği için çalıştığını ifade etti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise aile ve komşuluk ilişkilerinin toplumun temelini oluşturduğuna işaret ederek, bu tür istişare toplantılarının da birlik ve beraberliği güçlendirdiğini kaydetti.

Demirbaş, "Mesele vatansa gerisi teferruattır. Türkiye'nin meselelerinde ortak bir duruş sergilenmesi son derece önemlidir." diye konuştu.

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan da Cumhur İttifakı'nın terörle mücadelede kararlı bir duruş sergilediğini belirterek, bu sürece katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

MHP Çubuk İlçe Başkanı Satılmış Ezandemir ise "Bizim önceliğimiz makamlar değil, insanlardır. Kapısı milletine açık bir teşkilat anlayışıyla sahadayız." ifadelerini kullandı.