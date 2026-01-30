Haberler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Çubuk'ta vatandaşlarla bir araya geldi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Çubuk'ta vatandaşlarla bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Çubuk ilçesinde gerçekleştirilen 'Hayırlı Günler Komşum' programında vatandaşlarla bir araya geldi. Durmaz, birlik ve beraberlik vurgusuyla, 'Saflarımızı sıkılaştırmak ve millet olma şuurumuzu pekiştirmek için buradayız.' dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Ankara'nın Çubuk ilçesinde "Hayırlı Günler Komşum, Derdin Derdimizdir" programına katıldı.

Durmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla yürütülen program kapsamında, ilçedeki bir salonda vatandaşlarla bir araya geldi.

Çubuk'un üretimi, çalışkan insanları ve dayanışma kültürüyle örnek bir ilçe olduğunu belirten Durmaz, "Saflarımızı sıkılaştırmak, kardeşliğimizi güçlendirmek ve millet olma şuurumuzu pekiştirmek için buradayız." dedi.

MHP MYK Üyesi Emine Güven de birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, MHP'nin her zaman devletin bekası ve milletin birliği için çalıştığını ifade etti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise aile ve komşuluk ilişkilerinin toplumun temelini oluşturduğuna işaret ederek, bu tür istişare toplantılarının da birlik ve beraberliği güçlendirdiğini kaydetti.

Demirbaş, "Mesele vatansa gerisi teferruattır. Türkiye'nin meselelerinde ortak bir duruş sergilenmesi son derece önemlidir." diye konuştu.

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan da Cumhur İttifakı'nın terörle mücadelede kararlı bir duruş sergilediğini belirterek, bu sürece katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

MHP Çubuk İlçe Başkanı Satılmış Ezandemir ise "Bizim önceliğimiz makamlar değil, insanlardır. Kapısı milletine açık bir teşkilat anlayışıyla sahadayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Politika
ABD basını: Trump, İran'a pazar sabahı saldırı emri verebilir

İran'a saldırı tarihi belli oldu, Trump müttefik ülkeye bilgi verdi
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş

Trump'ın seçimi yangını körükledi! Altın ve gümüşte büyük çöküş
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti

3.5 aylık mücadeleyi kaybetti! Fatih Ürek'ten acı haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hollywood efsanesi Catherine O'Hara hayatını kaybetti

Herkes o rolle tanıyordu, efsane oyuncu hayatını kaybetti
Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım

Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız

İran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi çağrısına yanıt geldi
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
Hollywood efsanesi Catherine O'Hara hayatını kaybetti

Herkes o rolle tanıyordu, efsane oyuncu hayatını kaybetti
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı
İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti

İHA'lar başkentin üzerinde uçuyor! İsrail o ülkeyi vurdu