MHP Genel Başkan Yardımcısı Bayraktar, Eskişehir'de 15.Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar, "MHP, Türkiye ve dünya şartlarında meydana gelen gelişmeleri anlık takip etmekte, milli devlet aklının süzgecinden geçirerek basiretli ve öngörülü politikalar üretmektedir." dedi.

Kentteki bir otelin davet salonunda düzenlenen kongrede konuşan Bayraktar, dünyanın krizlerin ve belirsizliklerin öne çıktığı son derece kritik bir tarihsel eşikten geçtiğini söyledi.

Küresel sistemin aşındığını, uluslararası kuruluşların işlevsizleştiğini ve jeopolitik dengelerin altüst olduğunu kaydeden Bayraktar, "Sınırlarımızın hemen ötesinde çatışma hatları derinleşirken, küresel vesayet odakları bölgemizi yeni baştan dizayn etme ve coğrafyamıza kan ve gözyaşıyla çizilecek yeni haritalar dayatma peşindedir. Böyle bir denklemde Türkiye'mizin olayları uzaktan izleme, 'bekle gör' tavrı alma şansı elbette ki yoktur. MHP, Türkiye ve dünya şartlarında meydana gelen gelişmeleri anlık takip etmekte, milli devlet aklının süzgecinden geçirerek basiretli ve öngörülü politikalar üretmektedir. Bizim siyaset anlayışımızın özü 'önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' ilkesinde tecelli etmektedir." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin bükülmez irade ve derin stratejik akılla ilan edildiğini, devletin bekasını ve milletin istikbalini teminat altına alan tarihi bir adım olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Sayın Genel Başkanımızın liderliğinde ortaya konulan bu vizyon, tarihimize dayanan millet aklının en somut tecellisidir. MHP, konusu, amacı, derdi Türkiye olan bir siyasi partidir. Gerçek milliyetçilik, devletin bekasını şahsi ikbalin önünde tutmaktır. Türkiye'nin meseleleri elbette ki MHP'nin meselesidir." dedi.

Bayraktar, mücadelelerinin günü kurtarmak için değil geleceği inşa etmek için olduğunu sözlerine ekledi.

TBMM Yapay Zeka Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Cumhur İttifakı olarak en önemli hedeflerinden bir tanesinin "Terörsüz Türkiye" olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu sürecin selametle ve sükunetle sonuçlanabilmesi için aldıkları inisiyatifler sayesinde bugün önemli bir merhaleyi daha geride bıraktıklarını vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz ay meclisimizde milli beraberlik ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclisten yasalaşarak geçmiş oldu. Yaklaşık yarım asırdır ülkemizi meşgul eden, birçok canımızı feda ettiğimiz ki şehitlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimizi minnetle anıyorum, bu terör belasından inşallah el birliğiyle kurtulmuş olacağız."

MHP MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir de partilerinin kurulduğu günden bu yana Türk devletinin ebedi bekası, Türk milletinin ilelebet yaşaması için sergilediği akıl, ahlak ve adalet anlayışıyla gösterdiği fedakarlık, cesaret ve celadetle Türk siyasi hayatının kahramanlık destanı ve kutup yıldızı olduğunu kaydetti.

Kongrede güven tazeleyerek yeniden MHP Eskişehir İl Başkanlığına seçilen Ayhan Sezer ise yalnızca bir kongre gerçekleştirmediklerini, aynı ülküye gönül vermiş ve aynı davanın yükünü omuzlamış milliyetçiler olarak daha güçlü yarınlara hep birlikte yürüdüklerini vurguladı.

Kongreye, AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Kazım Aksoy, BBP İl Başkanı Taha Baksan ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA