Haberler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Bayraktar, Eskişehir'de 15.Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "MHP, Türkiye ve dünya şartlarında meydana gelen gelişmeleri anlık takip etmekte, milli devlet aklının süzgecinden geçirerek basiretli ve öngörülü politikalar üretmektedir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar, "MHP, Türkiye ve dünya şartlarında meydana gelen gelişmeleri anlık takip etmekte, milli devlet aklının süzgecinden geçirerek basiretli ve öngörülü politikalar üretmektedir." dedi.

Kentteki bir otelin davet salonunda düzenlenen kongrede konuşan Bayraktar, dünyanın krizlerin ve belirsizliklerin öne çıktığı son derece kritik bir tarihsel eşikten geçtiğini söyledi.

Küresel sistemin aşındığını, uluslararası kuruluşların işlevsizleştiğini ve jeopolitik dengelerin altüst olduğunu kaydeden Bayraktar, "Sınırlarımızın hemen ötesinde çatışma hatları derinleşirken, küresel vesayet odakları bölgemizi yeni baştan dizayn etme ve coğrafyamıza kan ve gözyaşıyla çizilecek yeni haritalar dayatma peşindedir. Böyle bir denklemde Türkiye'mizin olayları uzaktan izleme, 'bekle gör' tavrı alma şansı elbette ki yoktur. MHP, Türkiye ve dünya şartlarında meydana gelen gelişmeleri anlık takip etmekte, milli devlet aklının süzgecinden geçirerek basiretli ve öngörülü politikalar üretmektedir. Bizim siyaset anlayışımızın özü 'önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' ilkesinde tecelli etmektedir." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin bükülmez irade ve derin stratejik akılla ilan edildiğini, devletin bekasını ve milletin istikbalini teminat altına alan tarihi bir adım olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Sayın Genel Başkanımızın liderliğinde ortaya konulan bu vizyon, tarihimize dayanan millet aklının en somut tecellisidir. MHP, konusu, amacı, derdi Türkiye olan bir siyasi partidir. Gerçek milliyetçilik, devletin bekasını şahsi ikbalin önünde tutmaktır. Türkiye'nin meseleleri elbette ki MHP'nin meselesidir." dedi.

Bayraktar, mücadelelerinin günü kurtarmak için değil geleceği inşa etmek için olduğunu sözlerine ekledi.

TBMM Yapay Zeka Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Cumhur İttifakı olarak en önemli hedeflerinden bir tanesinin "Terörsüz Türkiye" olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu sürecin selametle ve sükunetle sonuçlanabilmesi için aldıkları inisiyatifler sayesinde bugün önemli bir merhaleyi daha geride bıraktıklarını vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz ay meclisimizde milli beraberlik ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclisten yasalaşarak geçmiş oldu. Yaklaşık yarım asırdır ülkemizi meşgul eden, birçok canımızı feda ettiğimiz ki şehitlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimizi minnetle anıyorum, bu terör belasından inşallah el birliğiyle kurtulmuş olacağız."

MHP MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir de partilerinin kurulduğu günden bu yana Türk devletinin ebedi bekası, Türk milletinin ilelebet yaşaması için sergilediği akıl, ahlak ve adalet anlayışıyla gösterdiği fedakarlık, cesaret ve celadetle Türk siyasi hayatının kahramanlık destanı ve kutup yıldızı olduğunu kaydetti.

Kongrede güven tazeleyerek yeniden MHP Eskişehir İl Başkanlığına seçilen Ayhan Sezer ise yalnızca bir kongre gerçekleştirmediklerini, aynı ülküye gönül vermiş ve aynı davanın yükünü omuzlamış milliyetçiler olarak daha güçlü yarınlara hep birlikte yürüdüklerini vurguladı.

Kongreye, AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Kazım Aksoy, BBP İl Başkanı Taha Baksan ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA
Bakan Fidan mesajı Suriye'den verdi: SDG'nin feshi önemli, bu adım bir an önce hayata geçmeli

Bakan Fidan mesajı Suriye'den verdi: Bir an önce hayata geçmeli
Husiler düğmeye bastı! Stratejik kent için büyük hazırlık

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Olay iddia: Dev şirketin patronu yurt dışına kaçtı, savcılık yakalama kararı çıkardı

Dev şirketin patronu yurt dışına kaçtı! Savcılık hemen harekete geçti
İran'da genç blog yazarı için idam kararı! Son mesajı gündemde

Dünyayı sarsan idam kararı! Son mesajı gündemden düşmüyor
15. kattan atladı, bebek arabasının üzerine düştü! İkisi de hayatını kaybetti

15. kattan kendini boşluğa bıraktı! Korkunç tesadüf 2 can aldı
Husilerden dengeleri değiştirecek hamle! ABD'yi köşeye sıkıştırdılar

Trump köşeye sıkıştı! Terlikleriyle savaşıp haritayı değiştirdiler
Yatırımcıları yanıltan hesaplara soruşturma! Jandarmaya talimat verildi

Savcılık paylaşımların peşine düştü! Kimlikleri tek tek belirlenecek
AfD'li liderden olay sözler: Göçmenleri silah zoruyla sınır dışı edeceğiz

Seçimi kazanıp silaha sarıldı: Hepsini zorla ülkemizden atacağız
İstanbul'da korkunç kaza! Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı

Lüks otomobil bu hale geldi! Sürücü ağır yaralı
Kayıp 11 aylık Büşra bebekle ilgili 'satıldı' iddiası! 5 şüpheli gözaltında

Kayıp 11 aylık Büşra bebekle ilgili vahim iddia! Hem de ailesi...