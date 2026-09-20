MHP Gaziantep İl Kongresi yapıldı: Mehmet Sait Kılıç başkan seçildi

Milliyetçi Hareket Partisi 15. Olağan Gaziantep İl Kongresi yapıldı. Yoğun katılımla yapılan ve tek liste ile girilen kongrede Mehmet Sait Kılıç başkan seçildi. Kongrede konuşan Kılıç, "Liderimizin çizdiği vizyon ve gösterdiği hedef doğrultusunda gece gündüz çalışacağımıza söz veriyorum" dedi. Kılıç, konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecinin öneminden de bahsederek, "Gaziantep dün Kuvayı Milliye'nin kalbi ise bugün de 'Terörsüz Türkiye' hedefinin ve milli birliğin aşılmaz kalesidir" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanlığı, MHP Genel Merkezi tarafından ilan edilen kongre takvimi doğrultusunda il kongresini yaptı. MHP Genel Merkezi'nin "Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda" vizyonuyla yürütülen süreç kapsamındaki Gaziantep 15. Olağan İl Kongresi, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. '20 Eylül'de 25 Aralık Ruhu ile Buluşuyoruz' parolasıyla gerçekleştirilen kongreye MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, MHP MYK Üyesi-Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, MHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedioğlu, kent protokolü ile çok sayıda partili katıldı.

Kongre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kongrenin hayırlı olmasına yönelik mesajının okunmasıyla başladı. Kongrenin hayırlı olması temennisinde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç ise kardeşlik ve huzurlu gelecek hedefiyle yola çıktıklarını söyledi. Kılıç, konuşmasında, "Liderimizin çizdiği vizyon ve gösterdiği hedef doğrultusunda gece gündüz çalışacağımıza söz veriyorum. Emanetiniz emanetimizdir. Bizler Şahin Bey, Karayılan ve Şehit Kamil'lerin torunlarıyız. Gaziantep'te çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Şehrimizin her bir köşesinde 3 hilali en yüksekte dalgalandırmaya kararlıyız. Bu topraklarda hiçbir bölücü senaryoya geçit vermeyeceğiz. Sanayicinin de, fabrika işçisinin de, çiftçinin her zaman arkasındayız. Gaziantep dün Kuvayi Milliye'nin kalbi ise bugün de 'Terörsüz Türkiye' hedefinin ve milli birliğin aşılmaz kalesidir. Gaziantep sadece tarih yazmadı, şartları değiştiren, sanayisi ile üreten insanıyla alın teriyle Türkiye'yi şahlandıran sırtlayan bir şehirdir. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak sanayicimizin de fabrikada alın teri döken işçimizin de tarladaki çiftçimizin de arkasındayız. Gaziantep'in hakkını, hukukunu ve ekonomik büyümesini her platformda savunmak bizim asli görevimizdir. Bizim en büyük sermayemiz ne makam ne mevkidir. En büyük sermayemiz kalbi vatan sevgisiyle çarpan ülkücü gençliğimizdir. Gaziantep'in sokaklarında zehir tacirlerine, çetelere ve ahlaki erozyona geçip vermeyecek, milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençliği hep birlikte inşa edeceğiz. Liderimiz Devlet Bahçeli beyefendinin belirttiği ilkeler doğrultusunda bizim pusulamız bellidir. Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben merkezinde ikbal kaygısı değil, devletin bekası milletin refahı vardır. Ülkücü vatan sevgisini her türlü hesabının üzerinde tutan haksızlık karşısında 'Elif' gibi dimdik duran insandır. Bu çatı altında şahsi hesaplara yer yoktur. Burada sadece milletimize ve devletimize hizmet sevdası vardır. Bugün Türkiye tarihi bir eşikten geçmektedir. Liderimiz Devlet Bahçeli beyefendinin kararlı ve cesur çıkışlarıyla netleşen vizyonumuz tek bir hedefe kilitlenmiştir, Terörsüz Türkiye. Türk milletinin geleceğinde teröre ve bölücülüğe, vesayete yer yoktur. Sınırlarımızın ötesinde ve içinde tek bir terörist kalmayınca dek süren bu mücadele devletimizin kararlılığı ve Cumhur İttifakı'nın sarsılmaz iradesiyle nihai zafere ulaşacaktır. Doğudan batıya, kuzeyden güneye milyonlarca vatandaşımızın kardeşliğini pekiştirmek için bin yıllık kardeşlik hukukumuzu her türlü fitneden koruyacağız. Gaziantep terörün her türlüsüne karşı amansız duruşun ve milli birliğin harcı olmaya devam edecektir. Bizim yolumuzda makam hesaplarına, siyasi ayrılıklara ve ikilik oluşturanlara yer yoktur. Bugün dünden daha güçlüyüz, daha sıkı kenetlendik. İçimize fesat ve nifak tohumu ekmeye yeltenen, birliğimize göz diken o karanlık odaklar iyi bilsinler ki oyunlarınız boşa çıkmaya, kirli kumpaslarınız bu çelik iradeye çarpıp parçalanmaya mahkumdur. Onlar bizleri bölmeye çalıştıkça biz daha da birleşiyor, küçük hesaplarla ben diyenleri tarihin çöplüğüne gömüp her gün daha da büyüyen, daha da keskinleşen bir iradeyi haykırıyoruz. Biz bugün dünden daha güçlüyüz, dünden daha kararlıyız. Birliğimiz dünden daha çelik, beraberliğimiz her zamankinden daha mukaddes, kudretimiz her zamankinden daha heybetlidir. Nifak tüccarları karşımızda duramayacak. Çünkü bu surda gedik açmaya kalkanlar her hamle karşısında sarsılmaz bir kale bulacaktır. Şimdi şanlı geçmişimizin o ulu ruhunu bağrımızda harmanlayıp bugünün bize sunduğu o muazzam ve yenilmez güçle tek bir vücut halinde geleceğe yürüme vaktidir. Yüreğinde vatan sevdası taşıyan hiçbir nefer durmayacak, duraksamayacaktır. Bilge liderimizin izinde karşımıza hangi engeli çıkarırlarsa çıkarsınlar rüzgara da fırtınaya da meydan okuyarak tek bir adım dahi geri atmadan Milliyetçi Hareket Partisi'ni Gazi şehrin kalbinde büyüteyecek olan bizleriz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bayrağını Gaziantep'in her sokağında, her hanesinde taşımaya, kongremizden çıkacak iradeyle Gaziantep'te milliyetçi hareketin şahlanışını düşünün. Türkiye Yüzyılı hedeflerine güçlü katılımın teminatı olacaktır. Bu vesileyle cennetmekan başbuğumuz Alparslan Türkeş ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bu toprakları vatan kılan tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Kongremize katılarak bizlere güç veren her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kongrede, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanlıoğlu ve MHP MYK Üyesi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu da konuşma yaparak kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu. Osmanağaoğlu ve Fendoğlu, konuşmalarında 'Terörsüz Türkiye' sürecinin öneminden bahsetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı