Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar'ın Melis Sezen'in dekoltesi için yaptığı yorum tartışma yarattı

Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar, dün akşam bir televizyon programına katıldı. Canlı yayında yaptığı açıklamalarla gündem yaratan Çakar, bir ara ünlü oyuncu Melis Sezen'in bir ödül töreninde giydiği kıyafeti yorumladı.

"GÖĞÜS DEKOLTESİ GÖBEĞE KADAR İNMİŞ"

Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in geçtiğimiz aylarda giydiği beyaz elbiseyle ilgili konuşan Çakar, "Geçen gün onları bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sutyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Bu sözler sonrası sosyal medya ayağa kalktı. Twitter'da kullanıcıları bir çoğu Çakar'a sözlerinden dolayı tepki gösterdi. Oyuncu Melis Sezen'e ise destek paylaşımları yapıldı. O yorumlardan bazıları:

HAZAL KAYA ÇOK KIZDI: AHLAKINIZDA BOĞULUN

Oyuncu Hazal Kaya da bu yorumu görünce kendini tutamayıp şu paylaşımı yaptı: "Oturdunuz koca koca hukukçular (!) torununuz yaşındaki kadının dekoltesini, bedenini mi konuşuyorsunuz? Kadına şiddet suç değil mi? Ya da hedef göstermek? Ortada bir suç varsa suçlu sizsiniz. Ahlakınızda boğulun…"