Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar'ın Melis Sezen'in dekoltesi için yaptığı yorum tartışma yarattı - Haberler

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Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar'ın Melis Sezen'in dekoltesi için yaptığı yorum tartışma yarattı

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Politika
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Eski MHP'li vekil Ahmet Çakar, canlı yayında Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in ödül töreninde giydiği elbiseye yaptığı yorumla tepki çekti. Çakar, "Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sutyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş" ifadelerini kullandı. Bu sözler, hem sosyal medya kullanıcıları hem de oyuncu Hazal Kaya tarafından kınandı.

Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar, dün akşam bir televizyon programına katıldı. Canlı yayında yaptığı açıklamalarla gündem yaratan Çakar, bir ara ünlü oyuncu Melis Sezen'in bir ödül töreninde giydiği kıyafeti yorumladı.

Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar'ın Melis Sezen'in dekoltesi için yaptığı yorum tartışma yarattı

Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in geçtiğimiz aylarda giydiği beyaz elbiseyle ilgili konuşan Çakar, "Geçen gün onları bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sutyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş" ifadelerini kullandı.

MHP eski milletvekili Ahmet Çakar'ın Melis Sezen'in dekoltesi için yaptığı yorum tartışma yarattı

Bu sözler sonrası sosyal medya ayağa kalktı. Twitter'da kullanıcıları bir çoğu Çakar'a sözlerinden dolayı tepki gösterdi. Oyuncu Melis Sezen'e ise destek paylaşımları yapıldı. O yorumlardan bazıları:

Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar'ın Melis Sezen'in dekoltesi için yaptığı yorum tartışma yarattı

Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar'ın Melis Sezen'in dekoltesi için yaptığı yorum tartışma yarattı

Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar'ın Melis Sezen'in dekoltesi için yaptığı yorum tartışma yarattı

Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar'ın Melis Sezen'in dekoltesi için yaptığı yorum tartışma yarattı

Oyuncu Hazal Kaya da bu yorumu görünce kendini tutamayıp şu paylaşımı yaptı: "Oturdunuz koca koca hukukçular (!) torununuz yaşındaki kadının dekoltesini, bedenini mi konuşuyorsunuz? Kadına şiddet suç değil mi? Ya da hedef göstermek? Ortada bir suç varsa suçlu sizsiniz. Ahlakınızda boğulun…"

Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar'ın Melis Sezen'in dekoltesi için yaptığı yorum tartışma yarattı

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Melis Sezen, Magazin, Politika, Güncel, Haberler

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Yorumlar (4)

Emrah Tosunoglu :

Kimse kimsenin giyiminede kuşamınada karışamaz burası demokratik ve özgür bir ülke bu şekilde insanları topluma karşı ahlaksız gibi afişe etmekte çok yanlış bir harekettir gündem degiştirmek için bu şekilde konuşuyorsunuz toplumun bilerek hassas noktasını hedef alıyorsunuz

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Mete HAN:

Adam haklı beyler.Yok öyle yağma.Utanmasalar çırılçıplak çıkacaklar sahneye!Sanatçılar edepli olmalı.

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By rabsin:

Ne diyorsun hazal sen ya böyle açıklama yapınca başınıza taç mı takılıyor popüleriteniz mi artıyor! Toplumun değerleri var kardeşim bedeninizi sergileyemezsiniz sergileyecekseniz adabı usulüne göre.Ben uzuvumu sergiliyormuyum. Gözümüze sokamazsınız..

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