Yurdagül: Terörsüz Türkiye ile millet kazanacak

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, "Terörsüz Türkiye ile, ya bu millet kazanacak ya da milletin düşmanları kaybedecek" dedi.

"Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları - Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik" temalı Erzurum bölge toplantısında konuşan MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, "Erzurum; Alparslan'ın otağı, Nene Hatun'un cesareti, Cumhuriyet'in ilk nefesidir. Erzurum; bugün, gelecek nesillere gururla anlatılacak, birlik ruhunun barışa dönüştüğü bir tarihin yazıldığı yer olacak olacaktır" diye konuştu.

Yurdagül, Erzurum Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonu'nda yapılan ve bölge il teşkilatlarının katıldığı toplantıya Erzurum olarak ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Bugün burada: Ardahan'ın buzla yoğrulmuş, ateşle dövülmüş yüreği var! Artvin'in yeşili kadar temiz, dağları kadar vakur sesi var! Bayburt'un şiire sığmayan asilliği, suskun ama vakur direnişi var! Bingöl'ün sekiz iklim, dokuz yiğit harmanı var! Gümüşhane'nin cevher gibi halkı, sadeliğin içinde saklı vakarı var! Rize'nin dalga dalga Karadeniz kadar dik duruşu var! Trabzon'un fetih ruhu, surları aşan cesareti, Fatih'in emaneti var! Tunceli'nin vatan sevdası, birliğe inancı, millete bağlılığı var! Bu salon, sadece bir buluşmanın değil, "Yeni Başlayan İrade"nin milletle buluştuğu ilk adımdır! Çünkü bu süreç, Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin nezdinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin al bayrağın gölgesinde, tertemiz bir imzayla milletine verdiği "Terörsüz Türkiye" sözünün teminatıdır!" şeklinde konuştu.

"Bizim safımız nettir; Devletin, milletin, bayrağın yanıdır"

"Biliyoruz ki, bugün birileri, terörle mücadelemizi sulandırmak, milli birlik yürüyüşümüzün önüne set çekmek için türlü oyunlar içindedir" diyen

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, "Kimi, Ankara kulislerinde "milliyetçi" kisvesi altında milletin kafasını karıştırmaya kalkıyor, kimi seçim meydanlarında "biz de vatanseveriz" diyerek halkın oyunu çalmaya çalışıyor. Ama biz biliyoruz ki, maskeler düşünce hakikat ortaya çıkar. Gerçek milliyetçilik, devletinin yanında durmakla, teröre karşı safını net belirlemekle olur. Bizim safımız nettir! Devletin, milletin, bayrağın yanıdır" dedi.

"Erzurum yalnızca bir şehir değil, bir iradedir"

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Bugün burada bulunan her bir vekilimiz, her bir yöneticimiz ve her bir partilimiz, milletin namusu üzerine imza atmış bir yemin sahibidir. ve bu imza; teröre taviz değil, Türklüğe sadakat imzasıdır! Bu imza; ihanete af değil, şehitlerimize vefa imzasıdır! Bu imza; Kandil'i kurutacak, sınırlarımızı koruyacak, yüreklere güven aşılayacak bir devlet kararlılığının mührüdür! Bugün burada, vatanımızın yüce dağlarıyla, tarih kokan sokaklarıyla, iman dolu kalpleriyle bir dirilişin, bir duruşun şehri olan Erzurum'da sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum. Çünkü biz biliyoruz ki: Erzurum yalnızca bir şehir değil, bir iradedir! Cumhuriyet'in ilk harcı burada karılmış, ilk meclis ruhu burada mayalanmıştır. Erzurum, bir milletin küllerinden doğuşunun adıdır! Buradan davasına ömrünü adamış, Türk milliyetçiliğinin vakarını ve onurunu en zor zamanlarda bile korumuş, ülkemizin bekası için taşın altına elini değil gövdesini koymuş Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'yi bir evladı olarak saygıyla, minnetle selamlıyor, ellerinden öpüyorum. Onun feraseti ve dirayeti, Türkiye'nin geleceğini karartan tüm karanlık planları bozmuştur ve bozmaya devam edecektir. Bizler de Erzurum'dan, Dadaşlar diyarından, dosta güven, düşmana korku veren bir sesle haykırıyoruz. Bilinsin ki; Terörsüz Türkiye ile, ya bu millet kazanacak ya da milletin düşmanları kaybedecek! Allah şahidimiz olsun ki; ne teröre, ne bölücülüğe, ne de birlik düşmanlarına geçit vermeyeceğiz. Ne mutlu Türk'üm diyene" - ERZURUM