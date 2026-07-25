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MHP Erzurum’da büyük il kongresi için düğmeye basıldı

MHP Erzurum’da büyük il kongresi için düğmeye basıldı
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Teşkilatı, 20 ilçede tamamlanan kongre sürecinin ardından büyük il kongresi için hazırlıklara başladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Teşkilatı, 20 ilçede tamamlanan kongre sürecinin ardından büyük il kongresi için hazırlıklara başladı.

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül başkanlığında toplanan il başkanlığı koordinasyon kurulu, kongre takvimini ve izlenecek yol haritasını netleştirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emir ve talimatları doğrultusunda hareket eden Erzurum İl Başkanlığı, il kongresinin 5 Eylül tarihinde gerçekleştirileceğini duyurdu. İl Başkanlığı binasında yapılan genişletilmiş istişare toplantısında, yeni dönem hedefleri ve kongre hazırlıkları masaya yatırıldı.

Liderimize mutlak sadakatle hizmete devam edeceğiz

Toplantı sonrası yazılı bir açıklama yapan MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, göreve geldikleri ilk günden bu yana birlik ve beraberlik ruhunu koruduklarını vurguladı. Yurdagül, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "20 ilçemizde büyük bir coşkuyla tamamladığımız ilçe kongrelerimiz sonrası, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin emir ve talimatları doğrultusunda 5 Eylül'de gerçekleştireceğimiz il kongremiz üzerine istişarelerde bulunmak üzere teşkilatımızla bir araya geldik. Güçlü teşkilat yapımız ve Liderimize olan mutlak sadakatimizle hizmet verdiğimiz kadim şehrimiz Erzurum'da, partimize ve şehrimize yakışır bir il kongresinin hazırlıklarını başlattık.

Teşkilatlara teşekkür mesajı

Yeni dönemde görev alacak ilçe başkanlarını tebrik eden Yurdagül, kongre sürecinde emeği geçen tüm yan kuruluşlara ve dava arkadaşlarına teşekkür etti. Açıklamada; Ülkü Ocakları, KAÇEP (Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları) Birimi, Türkiye Kamu-Sen, TÜRKAV ve Türk Hukuk Enstitüsü'nün süreçteki emeğine dikkat çekildi.

Başkan Yurdagül, açıklamasını "Lider ülke Türkiye yolunda, yılmayacak, yorulmayacak tek yürek var gücümüzle çalışacağız" sözleriyle tamamladı.

MHP Erzurum İl Teşkilatı, 5 Eylül'deki kongreyle birlikte yeni dönem kadrolarını tamamen netleştirmiş olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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