MHP'den Ümit Özdağ'a zehir zemberek sözler

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı Meclis'te konuşma yapmaya çağırmasıyla başlayan ve DEM Partili heyetin İmralı Adası'na giderek Öcalan'la görüştükten sonra TBMM'de grubu olan siyasi partileri ziyaret etmesiyle devam eden süreçte MHP ve Zafer Partisi karşı karşıya geldi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, "Devlet Bahçeli, Türk devletine ve Türk milletine karşı suç işlemektedir, 'terörsüz Türkiye' diyerek Türkiye'yi bir terör örgütünün önünde diz çöktürmeye çalışmaktadır." sözlerine sert yanıt verdi.

"HİÇ KİMSE TÜRK DEVLETİNE DİZ ÇÖKTÜREMEZ"

Büyükataman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstihbarat aparatı Özdağ "dişi karakterli cümleler kurmuyoruz net konuşuyoruz" diyerek Sayın Genel Başkanımıza haddini aşan ifadelerle saldırmış, ruh halinin geldiği sakıncalı durumu ortaya koymuştur. Özdağ şunu iyi bilmelidir, hiç kimse Türk devletine diz çöktüremez, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin olduğu yerde ihanet ve teslimiyet söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE VİZYONU ÜMİTSİZ VAKANIN AYARLARINI BOZMUŞ"

Bahçeli'nin tüm açıklamalarında terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğinin ve teröristlerin silah bırakmamaları durumunda toprağın altına gömüleceklerinin altının çok net çizilmiş olduğunu söyleyen Büyükataman, "Özdağ buna rağmen iftiralarını zavallıca sürdürmeye devam etmektedir. 'Terörsüz Türkiye' vizyonu bu ümitsiz vakanın iyice ayarlarını bozmuş, kontrolünü kaybettirmiştir. Kendisinin Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu vizyonu idrak edebilecek kapasitede olmadığını zaten biliyorduk. Fakat gelinen noktada terörün ülke gündeminden çıkacak olması ve bölgemizde son bulmasına yönelik hamlelerden niçin bu derece rahatsız olduğu merak konusudur." diye konuştu.

"EMPERYALİZMİN ELİNDE NASIL KILIKTAN KILIĞA GİRDİĞİ ORTADADIR"

Büyükataman açıklamalarını, "Sayın Genel Başkanımızın terörle mücadele konusunda gösterdiği kararlılığı dahi çarpıtarak kalitesiz bir üslupla saldıran bu şahıs öncelikle Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde iki hafta içinde dönerek niçin Kandil'deki teröristlerle aynı adayı desteklediğini açıklamalıdır. Kandil'in adayıyla imzaladığı gizli protokoller bu şahsın ne kadar düz olmayan bir çizgide olduğunu aziz milletimize göstermiştir. Bugün "düz konuşuyoruz" diye hamaset yapan bu şahsın çizdiği zikzaklar, emperyalizmin elinde nasıl kılıktan kılığa girdiği ve terör örgütünün patronlarına nasıl diz çöktüğü gayet açık bir şekilde ortadadır." ifadeleriyle sonlandırdı.