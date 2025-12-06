MHP'li Yıldız: 'Terörsüz Türkiye' polemiklere kapalı bir devlet meselesidir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 'Terörsüz Türkiye' hedefi; üzerinde boşboğazlık yapılamayacak, polemiklere kapalı, ertelenemeyecek bir devlet meselesidir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin toplumsal dinamizmi, devlet kapasitesi, bölgesel etkisi ve tarihsel birikimi büyük ve kutlu bir kaynaktır. Devlet aklının sorunlara çözüm üretme, milletimiz hayrına dönüştürme, tehditleri bertaraf etme gücünü emperyalist odaklar engelleyemez. 'Terörsüz Türkiye' hedefi; üzerinde boşboğazlık yapılamayacak, polemiklere kapalı, ertelenemeyecek bir devlet meselesidir" ifadelerini kullandı.