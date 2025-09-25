MHP'den 'Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' toplantısına davet

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" toplantısına herkesi davet etti.

"Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temalı "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" kapsamında son toplantı, 27 Eylül Cumartesi günü Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek. MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı'da, basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'ın divan başkanlığında düzenlenecek toplantının Türkiye'nin birlik ve beraberliğine güçlü bir katkı sunmayı amaçladığını ifade eden Kanlı, "Liderimiz Devlet Bahçeli'nin çizdiği vizyon doğrultusunda kardeşliği büyütmek, birliği pekiştirmek ve teröre karşı topyekun duruşumuzu göstermek için bu buluşmaya herkesi davet ediyoruz. Terör illetinden inşallah kurtulacağız. Böyle bir öncülüğü genel başkanımızdan başka kim yapsa bu kadar etkili olmazdı. Şehitlerimizin, gazilerimizin, onların ailesinin haklarını sonuna kadar koruyacağız. Bu bir pazarlık süreci değil" dedi.

Toplantıya Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Mersin, Nevşehir ve Niğde teşkilatlarının da katılacağı belirtildi. - ADANA