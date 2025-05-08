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MHP sokak röportajları için kanun teklifi verdi

Sokak röportajlarıyla ilgili ilk somut hareket geldi

MHP’den Sokak Röportajlarıyla İlgili Kanun Teklifi

MHP’den Sokak Röportajlarıyla İlgili Kanun Teklifi
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MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, sokak röportajlarının kontrol altına alınması için TBMM'ye kanun teklifi sundu. Özdemir, bu tür röportajların sosyal medya üzerinden yetkisiz kişiler tarafından yapıldığını belirterek basın mesleğinin itibarını korumayı ve bilgi kirliliğini önlemeyi amaçladıklarını ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, partisinin sokak röportajlarıyla ilgili TBMM'ye kanun teklifi sunduğunu açıklayarak, "Bu tür röportajların bilhassa sosyal medya üzerinden yürütülen türleri, herhangi bir basın kuruluşuna bağlı olmayan veya basın kartı bulunmayan kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir. Oysa basın faaliyeti belirli etik kurallara, meslek ilkelerine ve kurumsal denetime tabidir. Yetkisiz kişilerce yapılan bu tür faaliyetlerin, basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son yıllarda artan şekilde, 'sokak röportajı' adı altında yapılan bazı faaliyetler, gerçekte önceden hazırlanmış senaryolarla ve mizansenlerle organize edilmektedir. Bu minvalde gerçekleştirilen içeriklerin amacı doğru bilgiyi almak yada yaymak değil; toplumda huzursuzluk oluşturmak, halkı kin ve nefrete yönlendirmek, kamu düzenini bozmak ve dezenformasyon oluşturmaktır. Bu tür röportajların bilhassa sosyal medya üzerinden yürütülen türleri, herhangi bir basın kuruluşuna bağlı olmayan veya basın kartı bulunmayan kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir. Oysa basın faaliyeti belirli etik kurallara, meslek ilkelerine ve kurumsal denetime tabidir. Yetkisiz kişilerce yapılan bu tür faaliyetlerin, basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir" ifadelerine yer verdi.

Özdemir'in paylaşımının devamı şöyle:

"TBMM'ye sunduğumuz kanun teklifiyle, sokak röportajı adı altında yapılan bu faaliyetlerin kontrol altına alınması, yalnızca yetkilendirilmiş kişiler tarafından gerçekleştirilmesi ve kurallara aykırı davrananların cezai yaptırımla karşılaşması amaçlanmaktadır. Düzenlemeden muradımız hem basın mesleğinin itibarını korumak, hem toplumsal huzuru muhafaza etmek, hem de bilgi kirliliğini önlemek açısından önem taşımaktadır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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