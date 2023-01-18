MHP'den ORC'nin yaptığı seçim anketine sert tepki: Elek ile su taşımaktır

ORC Araştırma tarafından yapılan son ankette MHP'nin oy oranı yüzde 4.7 olarak gösterilmişti. Yapılan bu araştırmaya tepki gösteren MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Elek ile su taşımaktır, manipülasyondur" dedi.

Türkiye seçimlere hazırlanırken anket şirketleri de sık sık kamuoyunun nabzını yokluyor, partilerin oy oranlarını paylaşıyor. Son olarak ORC Araştırma vatandaşlara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Bu çalışmanın sonucunda MHP'nin yüzde 4.7 oy aldığı bilgisi paylaşıldı.

"MANTIKSIZ BOŞ BİR GAYRETTİR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, bu sonucun ardından ORC Araştırma'yı hedef alan açıklamalarda bulundu. ORC'nin yaptığı anketlerde MHP'nin oy oranının düşük gösterildiğini iddia eden Yıldız, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranını olduğunun 1/3 nispetinde göstermek mantıksız boş bir gayrettir. Elek ile su taşımaktır, manipülasyondur" dedi. ORC Araştırma'nın sahibi Mehmet Pösteki'yi de hedef alan Yıldız, "ORC'nin sahibinin soyadı gibi pösteki saymaktır" ifadelerini kullandı.

Ankette partilerin oy oranı şöyle olmuştu:

BAHÇELİ ANKET ŞİRKETLERİNE "ŞARLATAN" DEMİŞTİ

Daha önce anket şirketlerini MHP'nin oyunu düşük gösterdikleri gerekçesiyle yerden yere vuran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anket şirketlerine "şarlatan" demişti. Bununla da yetinmeyen MHP lideri, "Oy oranımızı az göstermek için kudurmuş gibi çalışan kokuşmuşlar" ifadeleri ile anket şirketlerine olan tepkisini dile getirmişti.