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MHP'den '"el öpme" eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP'ye yakışan bir tavır

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin elini öpen Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'in görüntüleri siyaset arenasını karıştırdı. Muhalefetin tepki gösterdiği görüntülere MHP'den açıklama geldi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, fotoğrafa gelen tepkilerle ilgili, "Vatan evlatlarını, bu milletin göğsünü kabartan kahramanlarımızı hedefe koymak, terör örgütünün siyasi ofisiyle sinsice ittifak kuran CHP'ye 'yakışan' bir tavırdır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki gün Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti. Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz ve beraberindeki polislerin, Bahçeli'nin elini öpmesi ise muhalefetin tepkisine neden oldu. MHP'den ise muhalefete sert yanıt geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz hain darbe girişiminde saldırıların hedefi olan Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaretin sonunda Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'in Bahçeli'nin elini öpmesi dikkat çekti.

MHP'den 'el öpme' eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP'ye yakışan bir tavır

"SEN, DEVLETİN POLİSİ OLMAYI YANLIŞ ANLAMIŞSIN"

Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'in MHP lideri Bahçeli'nin elini öptüğü görüntüler kamuoyunda tartışmalara neden olurken CHP lideri Özgür Özel de tartışmaya dahil oldu. Konuyla ilgili konuşan Özel, "Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın. Bu devletten maaş alan birinin, siyasetin küçük bir kısmını temsil edenin önünde eğilmesini, el öpmesini asla kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BU EMNİYET MÜDÜR DERHAL EMEKLİ EDİLMELİDİR"

Yaşanan olaya tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan da, "Polis, asker el öpmeye başlarsa bu ülke daha çok 15 Temmuz'lar yaşamaya gebedir. Bu emniyet müdürü derhal emekli edilmelidir." derken Demokrat Partili Salih Uzun "Bu kişi o görevde kaldığı müddetçe; MHP'li olmayan hiçbir vatandaş kendini güvende hissedemez." dedi.

MHP'den 'el öpme' eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP'ye yakışan bir tavır

MHP'DEN MUHALEFETE SERT TEPKİ

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ise, Bahçeli'nin Özel Harekat Başkanlığını ziyaretinin ardından yapılan eleştirilerin tesadüf olmadığını bildirdi. Büyükataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terör örgütü sempatizanlarının elini öpmekten ar etmeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, FETÖ artıklarının suflelerini Meclis kürsüsünde tekrarlayarak Genel Başkanımızı ve Kahraman Özel Hareket Polislerimizi hedefe koymaya çalışmıştır." dedi.

MHP'li Büyükataman, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, "Devlet seri katil" diyenlere sahip çıkanlardan, "PKK, sizi tükürüğü ile boğar" diyenlere kol kanat gerenlerden, "Kimyasal silah kullandı" diyerek Türk askerine iftira atanlardan, terör örgütünün siyasi uzantılarının gönlünü hoş etmek uğruna her türlü milli menfaatin karşısında pozisyon alanlardan öğrenecek bir devlet terbiyesi olmadığını belirtti.

MHP'den 'el öpme' eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP'ye yakışan bir tavırMHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman

"ÖZGÜR ÖZEL VE KOROSUNUN GERÇEK RAHATSIZLIĞI, TERÖRLE MÜCADELEDEKİ KARARLILIĞIMIZ VE BAŞARIMIZDIR"

Büyükataman, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin Özel Harekat Başkanlığını ziyaretinin ardından, FETÖ'cü ucubelerin, PKK'lı canilerin, fonlanan sözde gazetecilerin ve CHP'nin koro halinde saldırması elbette tesadüf değildir. Özel harekat polisleri, terörün ve uzantılarının korkulu rüyasıdır. Özgür Özel ve korosunun gerçek rahatsızlığı, terörle mücadeledeki kararlılığımız ve başarımızdır. Vatan evlatlarını, bu milletin göğsünü kabartan kahramanlarımızı hedefe koymak, terör örgütünün siyasi ofisiyle sinsice ittifak kuran CHP'ye 'yakışan' bir tavırdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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