MHP'den dikkat çeken karar! Diyarbakır il teşkilatı kapatıldı - Haberler

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MHP'den dikkat çeken karar! Diyarbakır il teşkilatı kapatıldı

Haberler.com - Erdem Aksoy - Politika
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yalçın, "MHP Diyarbakır il teşkilatımız görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır" ifadesini kullandı.

Mhp Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Diyarbakır İl Teşkilatı'nın feshedildiğini duyurdu.

MHP'den dikkat çeken karar! Diyarbakır il teşkilatı kapatıldıMHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın.

Yalçın, "Mhp Diyarbakır il teşkilatımız görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

MHP'den dikkat çeken karar! Diyarbakır il teşkilatı kapatıldı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Diyarbakır İl Teşkilatı Başkanı olarak Cihan Kayaalp görev yapıyordu. Kayaalp'in alt birimi olarak ise 17 ilçe teşkilatı bulunuyordu. Fakat MHP'nin aldığı kararın ardından teşkilatlar feshedildi. MHP'nin Diyarbakır'la ilgili nasıl bir yol haritası izleyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, geçtiğimiz Nisan ayında Diyarbakır'da partilerine yönelik ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, "Diyarbakırlı hemşerilerimiz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Diyarbakır'daki varlığını artık tamamen benimsedi. En küçük etkinliğimiz bile vatandaşlardan ilgi görüyor. En küçük etkinliğimiz miting havasında geçiyor. Binlerce insan bir araya geliyor" demişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Devlet Bahçeli Semih Yalçın Diyarbakır MHP Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

bekir yapici:

gelecek ilk secimde bahceli ve saz arkadaslari sayesinde birakin ilce teskilatlarini komple mhp kapanir

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Davut :

Hdp orada kale almış oldu. Bırakmamak gerek

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