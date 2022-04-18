MHP'den Aziziye çıkarması

AZİZİYE, ERZURUM (İHA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, Aziziye ilçesinde bir dizi temasta bulundu.

Beraberinde MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, MYK Üyesi Adem Yurdagül ve Aziziye İlçe Başkanı Murat Karadaş'la birlikte ilçede esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Kamil Aydın ve beraberindeki heyet, kahvehanelerde vatandaşlarla da bir araya geldi. - ERZURUM