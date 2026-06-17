MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan AP'nin raporuna tepki Açıklaması

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Avrupa Parlamentosu'nun (AP), Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfıyla ilgili raporuna tepki göstererek, "Türkiye'ye parmak sallayarak istikamet çizmek kimsenin haddi değildir. AP'yi bu taraflı ve vizyonsuz tutumundan derhal vazgeçmeye, Türkiye'ye ve Ülkü Ocakları'na karşı yürüttüğü asılsız karalama kampanyasına son vermeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, AP'nin Türkiye raporu taslağında, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nı hedef alan yaptırım çağrısını "akıl tutulması" ve "açık bir ikiyüzlülük örneği" olarak nitelendirdi.

Avrupa Parlamentosu'nun öncelikle Avrupa'da yükselen ırkçılık ve azalan insani değerler üzerine kafa yorması gerektiğine işaret eden Büyükataman, şunları kaydetti:

"Raporda yer alan 'siyasi şiddet, nefret söylemi ve ayrımcılık' gibi iddialar mesnetsiz, dayanaksız ve maksatlı birer yalandan ibarettir. Terör örgütlerine sığınak olanların Türk milliyetçilerini hedef alması, asıl niyetin Türkiye'nin milli bütünlüğünü yıpratmak olduğunu tescillemiştir. MHP ve Ülkücü Hareket, uluslararası arenada sahnelenen bu kirli senaryolara ve haksız ithamlara asla geçit vermeyecektir. Türkiye'ye parmak sallayarak istikamet çizmek kimsenin haddi değildir. AP'yi bu taraflı ve vizyonsuz tutumundan derhal vazgeçmeye, Türkiye'ye ve Ülkü Ocakları'na karşı yürüttüğü asılsız karalama kampanyasına son vermeye davet ediyoruz. Ülkü Ocakları bizim göz bebeğimizdir. Ülkü Ocakları, asil Türk gençliğinin milli ve manevi hamurudur, hiçbir uluslararası yapının asılsız ithamlarıyla gölgelenemez."