MHP'den "Dijital Köleliğe Geçit Yok" programı

Güncelleme:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, dijital bağımlılığa karşı aile yapısını korumak amacıyla düzenlenen 'Dijital Köleliğe Geçit Yok' programının 21 Şubat'ta Sincan'da başlayacağını duyurdu. Programda aileler için dijital bağımlılığın etkileri ele alınacak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, aile yapısını dijital çağın risklerine karşı korumak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla partisince hazırlanan "Dijital Köleliğe Geçit Yok" programlarının, 21 Şubat Cumartesi günü Ankara'nın Sincan ilçesinde başlayacağını duyurdu.

Yurdakul, yaptığı yazılı açıklamada, ailenin, kültürün taşıyıcısı, milletin korunağı ve devletin teminatı olduğunu, aileyi zayıflatan her unsurun doğrudan milletin geleceğini hedef aldığını vurguladı.

Aileyi tehdit eden dijital bağımlılığın ciddi bir toplumsal risk haline geldiğine dikkati çeken Yurdakul, Anayasa'nın 41. maddesine göre ailenin, Türk toplumunun temeli olduğunu, bu nedenle aileyi korumanın devletin ve milletin bekasını korumak anlamına geldiğini belirtti.

Ahmet Selim Yurdakul, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde, Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikaları başkanlığınca, 14-15 Eylül 2024 tarihinde "Güçlü Türk Aile Yapısı, Sağlıklı Toplum ve Lider Ülke Türkiye" sloganıyla "Aile Kurumu 2024" çalıştayı gerçekleştirdiklerini, bu kapsamda "Dijital Bağımlılık, Madde Bağımlılığı ve Aile" başlığının, aile yapısını doğrudan hedef alan en acil risk alanlarından biri olarak tespit edildiğini hatırlattı.

Dijital bağımlılığın, çocukların ruh ve beden sağlığını bozduğunun, aile içi iletişimi zayıflattığının, eğitim, sosyal gelişim ve değer aktarımını sekteye uğrattığının bilimsel olarak ortaya konduğuna işaret eden Yurdakul, akademisyenler ve uzmanlarla yürütülen çalışmaların neticesinde 21 Şubat 2026 Cumartesi günü, Ankara Sincan'da "Dijital Köleliğe Geçit Yok" başlıklı program düzenleyeceklerini kaydetti.

Yurdakul, MHP'nin Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikalarından (KAÇEP) sorumlu il ve ilçe teşkilatlarınca düzenlenecek programda, dijital bağımlılığın psikososyal etkilerinin tartışılacağını aktardı. Ailenin koruyucu rolüne vurgu yapan Yurdakul, MHP'nin "teknoloji insana hizmet etmeli" vizyonuyla geliştirilen çözüm önerilerinin kapsamlı biçimde ele alınacağını bildirdi.

"Çocuklarımızı ekrana teslim etmeyeceğiz"

MHP'nin, dijitalleşmenin sunduğu fayda ve imkanları reddetmeden, insanı, aileyi ve milli kültürü önceleyen bir yaklaşımı esas aldığını belirten Yurdakul, şu bilgileri paylaştı:

"Ailelerin sürece aktif katılımını hedefleyen, onlara bu mücadelede yeni teknik ve yöntemleri anlatan ve karşılıklı etkileşime dayalı bir toplumsal bilinç oluşturma adımıdır. Etkinliğin sonunda gerçekleştirilecek soru-cevap bölümünde, ailelerin doğrudan sahadan getirdiği sorunlar değerlendirilecek, MHP'nin aile politikalarına yön veren bilimsel ve sosyal perspektifi kamuoyuyla ve bizzat katılımcı aileler ile paylaşılacaktır."

Milliyetçi Hareket Partisi, Liderimiz ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin işaret ettiği gibi güçlü devletin temelinin güçlü aile olduğuna inanmaktadır ve bu çerçevede dijital çağın riskleri karşısında aileyi yalnız bırakmayan, sorumluluk alan ve çözüm üreten siyaset anlayışını her boyutta kararlılıkla sürdürecektir."

Açıklamasında, "Çocuklarımızı ekrana teslim etmeyeceğiz. Aile kurumunu dijital kuşatma karşısında yalnız bırakmayacağız. Türk milletinin değerlerini dijital çağda da kararlılıkla koruyacağız" ifadesini kullanan Yurdakul, Ankara Sincan'da pilot olarak başlatılan çalışmanın, ilerleyen dönemde farklı şehirlere de taşınacağını vurgulayarak, tüm aileleri bu bilinç ve sorumluluk çağrısına ortak olmaya davet etti.

Kaynak: AA " / " + Betül Bilsel -
500

