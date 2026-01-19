MHP, Burdur Gölhisar İl Genel Meclisi üyesi Aksoy'un partiyle ilişiğini kesti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Burdur Gölhisar İl Genel Meclisi üyesi Abdullah Aksoy, dini değerlerle bağdaşmayan tutum ve davranışı sebebiyle partiden ihraç etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Burdur'un Gölhisar ilçesinde İl Genel Meclisi üyesi olarak görev yapan Abdullah Aksoy'un partiyle ilişiğinin kesildiğini duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz tarafından yapılan açıklamada, Aksoy'un dini değerlerle bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle partiden ihraç edildiği bildirildi.

Durmaz, açıklamasında, "Dini değerlerimizle bağdaşmayan tutum ve davranışı nedeniyle Burdur Gölhisar İl Genel Meclisi üyesi Abdullah Aksoy'un partimizle ilişiği kesilmiş olup İl Genel Meclisi üyeleri listemizden düşürülmüştür" ifadelerini kullandı. - ANKARA