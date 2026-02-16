Haberler

MHP Bodrum İlçe Başkanı Galipoğlu, basın mensuplarıyla buluştu

MHP Bodrum İlçe Başkanı Galipoğlu, basın mensuplarıyla buluştu
Milliyetçi Hareket Partisi Bodrum İlçe Başkanı Engin Galipoğlu, Bitez Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte yerel basın mensuplarıyla bir araya gelerek ilçenin güncel konularını değerlendirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Bodrum İlçe Başkanı Engin Galipoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bitez Mahallesi'ndeki bir restoranda düzenlenen etkinliğe, Muğla ve Bodrum Belediyeleri Meclis Üyesi Rıza Karakaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilçede görev yapan basın mensupları katıldı.

Etkinlikte, ilçenin güncel konuları değerlendirildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Politika
