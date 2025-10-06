MHP Aziziye İlçe Teşkilatı'nın Yeni Hizmet Binası Açıldı
Milliyetçi Hareket Partisi Aziziye İlçe Başkanlığı, yeni ilçe teşkilat binasının tapusunu Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye takdim etti. MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, yeni binanın partinin kurumsal yapısını güçlendireceğini vurguladı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aziziye İlçe Başkanlığı tarafından hizmete kazandırılan yeni ilçe teşkilat binasının tapusu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye takdim edildi.
Ziyarete, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül ve MHP Aziziye İlçe Başkanı Lokman Acar katıldı.
Görüşmede, Erzurum teşkilatlarının çalışmaları, yerel teşkilatlanma süreci ve yeni hizmet binasının partiye sağlayacağı kurumsal katkılar hakkında Genel Başkan Bahçeli'ye bilgi sunuldu.
MHP İl Başkanı Yurdagül, "Yeni hizmet binamız, partimizin kurumsal yapısını güçlendirme, teşkilat çalışmalarımızı daha etkin hale getirme ve hemşehrilerimize daha verimli hizmet sunma hedefimizin bir yansımasıdır" dedi. - ERZURUM