MHP Aydın'da bayrak değişimi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığı'na Osmangazi Cihangiroğlu atanırken, eski İl Başkanı Haluk Alıcık görevini devretti. Alıcık, yeni başkan Cihangiroğlu'na başarılı bir görev dönemi diledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığı'na Osmangazi Cihangiroğlu atanırken, bayrağı devreden eski İl Başkanı Haluk Alıcık ; "İl başkanımızın her zaman yanındayız" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'ın, Kıbrıs'ta çekildiği öne sürülen fotoğrafının basında paylaşılmasının ardından istifa ettiğini açıklamasıyla, boş kalan koltuğa gelecek isim belli oldu. Alıcık'ın istifasının ardından MHP Genel Merkezi tarafından Aydın İl Başkanlığı'na Osmangazi Cihangiroğlu atandı.

Konu ile ilgili MHP Aydın İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "MHP Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli beyefendinin takdirleriyle Osman Gazi Cihangiroğlu, MHP Aydın İl Başkanlığı'na atanmıştır. Aydın kentimize camiamıza hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.

Atamanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Haluk Alıcık ise "Değerli arkadaşlarım, MHP Aydın İl Başkanlığımıza kardeşimiz, evladımız Osman Gazi Cihangiroğlu atanmıştır. Tüm Aydın teşkilatımıza hayırlı uğurlu olsun. İl başkanımızın her zaman yanındayız. Başarılar dilerim" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
