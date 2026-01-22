MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'ın Kıbrıs'ta bir otelde kumar masasında çekilen görüntüsü büyük tartışma yarattı. Kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından Alıcık'tan açıklama geldi.

"BENİM KUMARLA İŞİM OLMAZ"

Kendisine itibar suikastı yapıldığını ifade eden Alıcık, söz konusu fotoğrafın bir program için gittiği otelde çekildiğini belirterek, "Bir program için gittiğimiz oteldi. Arkadaşlar aşağıda olduğunu söyleyince ben de yanlarına indim. O karede normalde başka arkadaşlarımız da var. Ancak sadece beni kesip paylaşmışlar. Bana itibar suikastı yapılıyor. Benim kumarla işim olmaz" dedi.

İşte o fotoğraf karesi;