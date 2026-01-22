Haberler

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında

Güncelleme:
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'ın Kıbrıs'ta bir otelde kumar masasında çekilen görüntüsü kamuoyunda tartışma yarattı. Alıcık, fotoğrafın bağlamından koparıldığını savunarak "Bana itibar suikastı yapılıyor. Benim kumarla işim olmaz" dedi.

  • MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'ın Kıbrıs'ta bir otelde kumar masasında çekilen görüntüsü kamuoyuna yansıdı.
  • Haluk Alıcık, görüntünün bir program için gittiği otelde çekildiğini ve kendisine itibar suikastı yapıldığını söyledi.
  • Haluk Alıcık, 'Benim kumarla işim olmaz' ifadesini kullandı.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'ın Kıbrıs'ta bir otelde kumar masasında çekilen görüntüsü büyük tartışma yarattı. Kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından Alıcık'tan açıklama geldi.

"BENİM KUMARLA İŞİM OLMAZ"

Kendisine itibar suikastı yapıldığını ifade eden Alıcık, söz konusu fotoğrafın bir program için gittiği otelde çekildiğini belirterek, "Bir program için gittiğimiz oteldi. Arkadaşlar aşağıda olduğunu söyleyince ben de yanlarına indim. O karede normalde başka arkadaşlarımız da var. Ancak sadece beni kesip paylaşmışlar. Bana itibar suikastı yapılıyor. Benim kumarla işim olmaz" dedi.

İşte o fotoğraf karesi;

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıDüşünür:

Hıc sasırtmıyorlar

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökberk Göktürk:

fotoğraf nasıl bağlamından kopariliyor onu anlamadim

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpeder ozonyo:

Kumarcının cebi delik, karnı açtır,kumar masasında dostluk olmaz ,kumarcıdan siyasetçi olmaz olsa da memlekete de faydası olmaz.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Avrupa bizi kıskanıyor...IMF bizden borç istedi...Ben ekonomistim... Türkiye yuzyilindayiz...Sabredin Enflasyon düştü düşecek...Emekliyi enflasyona ezdirmeeediiiiik ezdirmeyecegizzzzz...

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Oradan da Cuma Namazına :)))

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

