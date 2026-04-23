MHP Ardahan İl Başkanı Köseliören görevine başladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ardahan İl Başkanlığı'na atanan Sevim Köseliören görevine başladı.

MHP Ardahan İl Başkanlığı'na atanan Sevim Köseliören, partililer tarafından düzenlenen konvoyla parti binasına geldi. Göreve başlamanın heyecanını yaşadığını ifade eden Köseliören, "Bilge liderimiz, Türkmen beyimiz, Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in sarsılmaz iradesi Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin takdir ve tensipleriyle Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl Başkanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Bu kutlu ve onurlu vazifeyi şahsıma tevdi eden Sayın Genel Başkanımıza en derin hürmetlerimi, şükranlarımı ve sadakatimi arz ediyorum. Göreve başladığımız ilk andan itibaren ayrıştırmadan, dışlamadan, dava ahlakından taviz vermeden, partimizin ilkeleri ve liderimizin çizdiği istikamet doğrultusunda gece gündüz çalışacağız. Ardahan'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin sesini daha gür duyuracak, ülküdaşlarımızla omuz omuza vererek teşkilat ruhunu daha da kuvvetlendireceğiz. Bu kutlu görevin bilinciyle liderimize sadakatle, teşkilatımıza vefayla, milletimize hizmet aşkıyla çalışacağımızı herkesin bilmesini istiyorum" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı