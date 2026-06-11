MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "Adana İl Teşkilat organları feshedilmiştir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Adana İl Teşkilatı organlarının feshedilerek, İl Başkanlığı görevine Hakan Yıldırım'ın atandığını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanlığı görevine Hakan Yıldırım atanmıştır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı