Haberler

MHP Adana il teşkilatı feshedildi

MHP Adana il teşkilatı feshedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Adana il teşkilatının feshedildiğini ve il başkanlığına Hakan Yıldırım'ın atandığını duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Adana il teşkilatının feshedildiğini ve il başkanlığına Hakan Yıldırım'ın atandığını açıkladı.

MHP'li Semih Yalçın, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Adana il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52'nci ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanlığı görevine Hakan Yıldırım atanmıştır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstiklal Marşı'nı duyan çocuklar oyunu bırakıp hazır ola geçti

Tüyleri diken diken eden görüntü
İzmir'de kız meselesi kavgası cinayetle bitti: 15 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Kız meselesi kavgası kanlı bitti
CHP'de yeni ihraç dalgası! Hedefte bu kez belediye başkanları var

Taşlar yerinden oynayacak! Kılıçdaroğlu'ndan yarın için büyük hazırlık
Altın yatırımcılarına 'toplayın' çağrısı

Altın yatırımcılarına "toplayın" çağrısı
Cemre Baysel'den üzen haber! Yeniden bıçak altına yatacak

Ünlü oyuncudan üzen haber! Yeniden bıçak altına yatacak
Dünya Kupası öncesi kriz! Saatler kala yasakladılar

Dünya Kupası öncesi kriz! Saatler kala yasakladılar
Dünya Kupası'na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir

Herkes diken üstünde! Dünya Kupası'nda maçlar ertelenebilir