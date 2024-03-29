MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı: Geçen 5 yılı unutmayacağına emin olduğumuz değerli vatandaşlarımız, sadece bir şehrin değil, kendisinin, ailesinin de geleceğini oylayacak

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, yerel seçimlere ilişkin, "Geçen 5 yılı unutmayacağına emin olduğumuz değerli vatandaşlarımız, sadece bir şehrin değil, kendisinin, ailesinin de geleceğini oylayacak." ifadesini kullandı.

Kanlı, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kentin son 5 yılının heba edildiğini belirten Kanlı, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesinin yaptığı veya yapmadığı tüm hizmet ve uygulamalar ilçelerimizle birlikte bütün Adana'yı ilgilendirmekte ve etkilemektedir. Mevcut Büyükşehir Belediye yönetimi marifetiyle Adana son 5 yılda çok çile çekti, büyük sıkıntılar yaşadı. Binlerce çalışan vicdansızca sokağa atıldı, on binlerce insanımız açlığa, yokluğa, etkin mücadele yapılmadığı için Adana sineğe haşerata mahkum edildi. Kapitalist bir yaklaşımla ve birilerine söz verildiği için ekmek üretimi ve belediye otobüs sayısı yarı yarıya düşürülerek vatandaşlarımız özel sektörün kucağına itildi. Temizlik ve bakımı yapılmadığı için Adana her yağmurda sele teslim oldu. Delik deşik olmuş bozuk yollar, '2,6 milyon ton asfalt döktük' yalanını ele verdi, alt ve üst geçitler yapboz tahtasına döndü, aylarca bir otobüs durağı bile yapılamadı. Mide bulandıran ihaleler, makam odalarında işlenen cinayetler, toplumu ayrıştıran bölücü zehirli diller... Adana bunları asla unutmadı, unutmayacak. Kıymetli hemşehrilerimizin iradesine güvenimiz tam. Geçen 5 yılı unutmayacağına emin olduğumuz değerli vatandaşlarımız, sadece bir şehrin değil, kendisinin, ailesinin de geleceğini oylayacak."