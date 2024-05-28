MGK bildirisinde dikkat çeken "yapay zeka" maddesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında önemli kararlar alındı. Yayınlanan bildiride iç ve dış politikadaki gelişmelere yer verilirken "yapay zeka" maddesi dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, yaklaşık 3 saat 40 dakika sürdü. Toplantı sonrası 7 maddelik bildiri yayınlandı.

"YAPAY ZEKANIN, YENİ TEHDİTLERİ DE BERABERİNDE GETİRECEĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ"

MGK bildirisinin 7'nci maddesinde yapay zeka konusuna vurgu yapılarak "Yapay zekâ alanında kaydedilen ilerlemenin, insanlık tarihinde yeni bir merhaleye geçilmesini mümkün kılabilecek büyük fırsatlar sunduğuna; bununla birlikte, bahse konu sahadaki potansiyelin birtakım sınamaları ve siber alanda oluşan yeni tehditleri de beraberinde getireceğine dikkat çekilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE VE YAPAY ZEKA ÇALIŞMALARI

Türkiye'nin de yapay zeka alanında çalışmaları yoğunlaştıracağının sinyali verilen açıklamada "Türkiye'nin, yapay zekâ çalışmalarının ilmî, askerî, iktisadi ve içtimai neticelerine hazırlıklı olmasının ve bu alanda ileri kabiliyetler geliştirmesinin önem ve önceliğine işaret edilmiştir." denildi.

OPEN AI, CHATGPT'NİN YENİ YAPAY ZEKA MODELİNİ DUYURMUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde yapay zeka alanında önemli bir gelişme yaşanmıştı. Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, ses, görüntü ve metin üzerinden gerçek zamanlı mantık yürütebilen yeni modeli "GPT-4o"yu tanıtmıştı. GPT-4o ile metin, görüntü ve ses genelinde uçtan uca tek bir yeni modelin eğitildiğinin bilgisi verilerek, yeni modelin, tüm girdi ve çıktıların aynı sinir ağı tarafından işlendiği ilk model olduğu ifade edilmişti. GPT-4o, tanıtılması sonrası dünyada büyük yankı uyandırmıştı.