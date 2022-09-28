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MGK Toplantısı sonrası açıklama

Politika Haberleri

MGK Toplantısı sonrası açıklama

MGK Bildirisi: "Uluslararası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye yönelik çağrılarımıza rağmen hukuk dışı uygulamalarından vazgeçmeyen Yunanistan'ın bilhassa son dönemde artan kışkırtıcı eylemleri ayrıntılarıyla ele alınmıştır""Ermenistan, Azerbaycan'a...

MGK Bildirisi: "Uluslararası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye yönelik çağrılarımıza rağmen hukuk dışı uygulamalarından vazgeçmeyen Yunanistan'ın bilhassa son dönemde artan kışkırtıcı eylemleri ayrıntılarıyla ele alınmıştır"

" Ermenistan, Azerbaycan'a yönelik kışkırtıcı eylemleri sebebiyle kınanmış, Ermenistan yönetimine kendisine sunulan barış fırsatını değerlendirmesi ve tüm ahdi yükümlülükleri yerine getirmesi sorumluluğu hatırlatılmıştır."

"ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararı değerlendirilmiş; Doğu Akdeniz'de barış ve dengeyi menfi yönde etkileyecek ve müttefiklik ruhuna da aykırı olan bu karardan dönülmesi çağrısında bulunulmuştur."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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