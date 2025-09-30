Haberler

MGK Bildirisi: Terörsüz Türkiye Hedefi

Millî Güvenlik Kurulu bildirisi ile birlikte, Türkiye'nin terörsüz bir ortam oluşturma iradesi vurgulandı. Terörün tamamen ortadan kaldırılması ve huzur ikliminin sağlanması amacıyla yapılan değerlendirmeler açıklandı.

MGK Bildirisi: 'Terörsüz Türkiye' istikametinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki faaliyetlerin de katkısıyla gelinen aşama değerlendirilmiş; milletimizin istikbalinin önündeki terör duvarının tamamen yıkılarak huzur, refah ve güven ikliminin daim kılınmasına yönelik güçlü irade teyit edilmiştir. Müteakiben 'terörsüz bölge' hedefiyle pekiştirilecek süreç dahilinde, komşu coğrafyamızda da terörün hiçbir tezahürüne yer verilmeyeceği ve terör zemini üzerinden yayılmacılığa kati surette müsaade edilmeyeceği vurgulanmıştır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
