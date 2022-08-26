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Son anket Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun etmeyecek! Görev yapış tarzını yüzde 53 onaylamadı

Politika Haberleri

Metropoll'ın sonuçlarını yayınladığı son ankette katılımcılara "Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Buna göre ankete katılan vatandaşların yüzde 41.4'ü, "Evet onaylıyorum" dedi. Katılımcıların yüzde 53.4'ü ise, "Hayır, onaylamıyorum" yanıtını verdi.

2023'te gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir yıldan daha az vakit kalırken anket şirketleri peşpeşe araştırma sonuçlarını yayınlamaya devam ediyor.

Son olarak Metropoll Araştırma Şirketi, katılımcılara "Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusu yönelttiği anketin sonuçlarını paylaştı.

13-17 Ağustos tarihleri arasında yapılan ve bin 717 kişi ile yapılan ankette vatandaşların yüzde 41.4'ü, "Evet onaylıyorum" dedi. Katılımcıların yüzde 53.4'ü ise, "Hayır, onaylamıyorum" yanıtını verdi.

Partiler bazında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylayananların oranı AK Parti'de yüzde 90.5, CHP'de yüzde 9.3, İYİ Parti'de 11.3, HDP'de 11.6, MHP'e 71.2 SP'de 5.9, DECA'da 15.1, diğer partilerde ise 15.1 çıktı.

Metropoll anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 41,4 çıktı

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