Metro İstanbul, Gazze'ye Destek Mitingi İçin Özel Sefer Düzenledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Gazze'ye destek mitingi için özel sefer düzenlemesi yaptı. Mitingin yapılacağı alana yolcu taşıyan seferlerin kapasiteleri arttırıldı ve ek tedbirler alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Gazze'ye destek mitingi için Metro İstanbul özel sefer düzenlemesi yaptı. Özel seferler planlandı ve kriz masası oluşturuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Gazze'ye destek mitingi için Metro İstanbul özel sefer düzenlemesi yaptı. Bazı ek tedbirler aldı. Mitingin yapılacağı Atatürk Havalimanına yolcu taşıyan M1 A hattındaki seferlerin yolcu taşıma kapasiteleri arttırıldı.

8 DK. ARAYLA SEFER: Yolcu talebinin karşılanması için; hat genelinde maksimum 25 set ile M1 A Yenikapı – Atatürk Havalimanı arası 11: 00-22: 00 saatleri arasında yolcu yoğunluğu bitene kadar 4 dk 30 sn, Yenikapı-Kirazlı arasında da 8 dk aralıklar sefer yapılması planlandı.

YOLCU KAPASİTESİ YÜZDE 52 ARTTIRILDI: Mitingin başlangıç ve bitiş saatleri de dikkate alınarak yapılan planlamada, M1 A metro hattının yolcu kapasitesi 305 bin 316 yolcuya çıkarılarak yüzde 51 oranın kapasite artışı sağlandı. Böylelikle hatta tek yönde saatte 15 bin yolcu taşınması sağlandı. Ayrıca bağlantılı hatlarda da ek düzenleme yapıldı.

MAKSİMUM TREN SAYISI: Kapasite artışı sonucu ulaşılabilen taşıma kapasitesi,tek yönde saatte 15.000 yolcu oldu.M1 A hattında maksimum tren sayısı ve kapasite ile işletmeye geçildi.Bağlantılı diğer hatlarda da sefer sayıları arttırıldı.

YÜRÜYEN MERDİVENLERDE DE ÖNLEM ALINDI: M1 A hattındaki Atatürk havaliman, DTM ve Ataköy istasyonlarında bulunan 6 adet yürüyen merdiven yoğunluk sebebiyle, güvenlik için durdurulup ve sabit merdiven olarak kullanılması için tedbir alındı.

BÜTÜN HAZIRLIKLAR VALİLİK VE AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI EŞGÜDÜMÜNDE YAPILDI: Miting ulaşımında sıkıntı yaşanmaması için İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen ve Ak Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Malik Ejder Batur'un da katıldığı hazırlık toplantılar yapıldı. Metro İstanbul yöneticileri tarafından sefer, ihtiyaç ve yapılacaklarla ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu. Geçmişteki mitinglerde mitin alanının tahliyesi esnasında Atatürk Havalimanı İstasyonu'ndan tamamen dolu kalkan araçlar'ın DTM İstasyonu'ndan yolcu alamaması, bu sebeple DTM İstasyonu'nda aşırı yolcu yoğunluğu oluşması sebebiyle de ek tedbir alındı.İstasyon önlerindeki otopark alanlarının yolcu beklemeleri için boşaltılmasına karar verildi.

ÖZEL BİLGİLENDİRME ANONSLARI VE PANOLARI HAZIRLANDI: Miting gününe özel olarak; güvenlik sebebiyle yürüyen merdivenlerin durdurulması, anormal durumların yolcu ile paylaşılması (imdat freni basma,ray hattına yolcu inmesi,valilik ek talepleri),yolcu yoğunluğu bilgilendirme anonsları hazırlandı. Durdurulacak yürüyen merdivenler için yolcu bilgilendirme tabelası hazırlandı ve istasyonlara yerleştirildi.

PERSONEL SAYISI ARTTIRILDI. KRİZ MASASI OLUŞTURULDU: Mevcut personele ek olarak metro hattında işletme, teknik bakım, güvenlik ve temizlik görevlisi olmak üzere toplam 254 ek personel görevlendirildi. Metro İstanbul merkezinde 2 müdür, 7 şef ve 2 teknisyenden oluşan kriz masası oluşturuldu.