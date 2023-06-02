Metni yanlış okuyan AK Parti Milletvekili Cemil Yaman'ın yemini tekrarlatıldı

Seçimlerin ardından TBMM'de yeni dönem başladı. 28. Dönem milletvekilleri, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başkanlık yaptığı Genel Kurul'da yemin ediyor. Vekiller illerin alfabetik sırasına göre kürsüye çıkıyor.

OSMAN GÖKÇEK YEMİN METNİNİ YANLIŞ OKUDU

Ak Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, yemin metnini yanlış okumuş ve itirazlar sonrası yemini tekrarlatılmıştı. Gökçek konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "PKK terör örgütü marşı okumak kayyum atama nedeni değildir diyen CHP'li Murat Emir'in itirazı üstüne yemini tekrar okudum. İçinde yerine içerisinde demişim. Nazarlığı olsun. Keşke Murat Emir bu hassasiyeti Mustafa Kemal'in it sürüleri diyenlerle kol kola girerken de gösterseydi" dedi.

CEMİL YAMAN DA YANLIŞ OKUDU

Gökçek'in ardından AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da yemin metnini yanlış okudu. Meclis başkanlığı görevini yürüten MHP lideri Devlet Bahçeli, "Sayın milletvekili Anayasa'nın 81. maddesinde belirtilen ant metni aynen okunmamıştır. Bu sebeple Ant içmenin tekrarlatılması gerekmektedir." sözleriyle Yaman'ı tekrar kürsüye çağırdı. Bunun üzerine Yaman yeminini tekrar etti.