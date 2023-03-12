Metin Akpınar'dan Akşener'i kızdıracak 6'lı Masa yorumu: Rüzgarsız havada fırıldak dönüyorsa mutlaka bir üfleyeni vardır

Oyuncu Metin Akpınar, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in masayı terkedip geri dönmesini yorumladı. Akpınar, "Rüzgarsız havada fırıldak dönüyorsa mutlaka bir üfleyeni vardır" ifadelerini kullanarak, "Ben alkolik olmadım hiç ama o keyfe bağımlılığım oldu. Sofra adabına bağımlılığım oldu. Sofra 6'lı masaya, 5'li masaya benzemez. Sofra çok güzel kuralları olan efendice bir şeydir. Öyle hemen oturup, kalkamazsınız" değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa'nın adayını belirleyeceği toplantının ardından kameralar karşısına geçerek kendilerine dayatılan Kılıçdaroğlu ismini kabul etmediklerini söylemiş ve Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunmuştu. Sonrasında Akşener'in masaya geri dönmesiyle birlikte 6'lı Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu olarak açıklanmıştı.

AKŞENER'İN MASADAN KALKMASINI DEĞERLENDİRDİ

Ünlü oyuncu Metin Akpınar, Youtube'da katıldığı Kafa TV programında 6'lı Masa'da yaşananları değerlendirdi. Soruyu eski bir sözle cevap veren Akpınar, "Rüzgarsız havada fırıldak dönüyorsa mutlaka bir üfleyeni vardır" dedi.

"SOFRA, 6'LI MASA'YA BENZEMEZ"

Akpınar, günlerce süren sohbet masalarından bahsederken, "Ben alkolik olmadım hiç ama o keyfe bağımlılığım oldu. Sofra adabına bağımlılığım oldu. Sofra 6'lı masaya, 5'li masaya benzemez. Sofra çok güzel kuralları olan efendice bir şeydir. Öyle hemen oturup, kalkamazsınız" ifadelerini kullandı.