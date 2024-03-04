Mete Yarar ile CHP'li eski vekil canlı yayında birbirlerine girdiler

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken televizyon ekranlarındaki tartışma programlarında da zaman zaman tansiyon yükselebiliyor. Bunun son örneğini TV100 ekranlarında gördük.

"BEN SENİN OĞLUN DEĞİLİM"

Başak Şengül'ün sunuculuğunu yaptığı programda seçimleri konuşan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ile CHP 24. dönem milletvekili Ali Rıza Öztürk arasındaki münakaşa sert bir tartışmaya dönüştü. Öztürk, Yarar'ın sesini yükselttiğini belirterek, "Ben senin oğlun değilim. Bana niye bağırıyorsun?" dedi.

"BİZE ŞEY MUAMELESİ ÇEKMEYİN"

Bunun üzerine Mete Yarar, "Kim sana oğlum dedi ya? Benimle konuşurken lütfen bize şey muamelesi çekmeyin. Siz bize neyi söylüyorsunuz?" çıkışında bulundu. Yarar'ın ifadesine karşı Öztürk'ün tepkisi giderek şiddetlendi ve ardından her iki tarafın da "Benimle böyle konuşma." demesiyle programda tansiyon iyice yükseldi.

YAYINA ARA VERİLDİ

Sunucu Başak Şengül, yaşanan bu şiddetli tartışmanın ardından havanın daha da gerilmemesi için araya gitmek zorunda kaldı.