Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifasının ardından belediye binasında tansiyon yükseldi.

BELEDİYE BİNASINDA KAVGA ETTİLER

Başkanlık katına gelenler arasında çıkan tartışma kısa sürede tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in paylaştığı görüntülerle ortaya çıkan olayda, koridorlarda yaşanan arbede anları anbean kaydedildi.

"MECLİS ÜYELİĞİ İÇİN KAVGAYA TUTUŞTULAR"

Kavgaya ilişkin sert açıklamalarda bulunan Murat Emir, meclis üyelerinin başkan yardımcılığı kadroları için birbirine girdiğini ifade etti. Emir, "İstifa eden Keçiören belediye meclis üyeleri başkan yardımcılığı için başkanlık katında şimdiden tekmeli tokatlı kavgaya tutuşmuşlar. Rant büyük kavga büyük…" dedi.