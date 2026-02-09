Haberler

Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa etmesinin ardından belediye binasında kavga çıktı. Kavgaya ilişkin görüntüleri paylaşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "İstifa eden Keçiören belediye meclis üyeleri başkan yardımcılığı için başkanlık katında şimdiden tekmeli tokatlı kavgaya tutuşmuşlar. Rant büyük kavga büyük" ifadelerini kullandı.

  • Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifası sonrası belediye binasında kavga çıktı.
  • Kavga, belediye meclis üyelerinin başkan yardımcılığı kadroları için başkanlık katında tekmeli tokatlı şekilde gerçekleşti.
  • Kavga anları, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir tarafından paylaşılan görüntülerle kaydedildi.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifasının ardından belediye binasında tansiyon yükseldi.

BELEDİYE BİNASINDA KAVGA ETTİLER

Başkanlık katına gelenler arasında çıkan tartışma kısa sürede tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in paylaştığı görüntülerle ortaya çıkan olayda, koridorlarda yaşanan arbede anları anbean kaydedildi.

"MECLİS ÜYELİĞİ İÇİN KAVGAYA TUTUŞTULAR"

Kavgaya ilişkin sert açıklamalarda bulunan Murat Emir, meclis üyelerinin başkan yardımcılığı kadroları için birbirine girdiğini ifade etti. Emir, "İstifa eden Keçiören belediye meclis üyeleri başkan yardımcılığı için başkanlık katında şimdiden tekmeli tokatlı kavgaya tutuşmuşlar. Rant büyük kavga büyük…" dedi.

Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı

Kaynak: Haberler.com / Politika
ABD petrol tankerine el koydu

ABD petrol tankerine el koydu
Boğaziçi Üniversitesi karıştı

Boğaziçi Üniversitesi karıştı
Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi

Temizlik görevlisi, bu görüntülerin ardından işten atıldı
Bursa'da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi

Denizdeki tüyler ürperten olayı, tek cümlelik not aydınlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
2 aylık Melisa'nın ölümünde 'ihmal' iddiası! Anne ve bakıcı tutuklandı

Melisa sadece 2 aylıktı! Tutuklanan anneyle ilgili korkunç iddia
Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı

Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip kurşun yağdırdı
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor

Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Kadıköy'de kağıt toplayıcısı metruk binanın asansör boşluğunda ceset buldu

Asansör boşluğuna bakan kağıt toplayıcı, hemen polisi aradı
İngiliz Kraliyet ailesi Epstein sessizliğini bozdu: İlk açıklama prens ve prensesten

Geleceğin kral ve kraliçesinden Epstein dosyalarına ilk tepki