Mersin'de polis memurlarına başarı belgesi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde görev yapan 3 komiser ve 11 polis memuru başarılı çalışmalarından dolayı İlçe Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu tarafından 'başarı belgesi' ile ödüllendirildi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde görev yapan 3 komiser ve 11 polis memuru başarılı çalışmalarından dolayı İlçe Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu tarafından 'başarı belgesi' ile ödüllendirildi.

Bozyazı Kaymakamlığı Toplantı Salonunda düzenlenen ödül töreninde konuşan Kaymakam Topsakaloğlu, görev yaptıkları süre içerisinde sunulan kamu hizmetlerinde göstermiş oldukları başarılı çalışmalar ve üstün gayret ile örnek davranışlarından dolayı ilçede görev yapan 3 komiser ile Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinde görevli 11 polis memurunun 'başarı belgesi' ile takdir edildiğini söyledi. Topsakaloğlu, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında gece gündüz mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan tüm emniyet mensuplarına teşekkür ederim. Göstermiş oldukları gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı arkadaşlarımız ödüllendirilmiştir. Kendilerini kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MERSİN