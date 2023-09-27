Mersin'de PKK/KCK propagandası yapan 12 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan propagandaları tespit etti ve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.