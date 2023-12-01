Mersin'de Belediye Başkanı Adı Kullanılarak Dolandırıcılık Uyarısı

Mersin'in merkez Yenişehir Belediyesi, Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve başkan yardımcılarının adını kullanarak vatandaşlardan para talebinde bulunup dolandırıcılık yapan şahıslara karşı vatandaşları uyardı.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Başkanı Abdullah Özyiğit ve başkan yardımcılarının adının kullanılarak vatandaşlardan para talep edildiği yönünde şikayetler alındığı belirtilerek, vatandaşların bu konuda dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çekildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Hemşehrilerimizin dikkatine. Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit ve başkan yardımcılarımızın adını kullanarak hasta tedavisi ve başka nedenlerle vatandaşlarımızdan para talep edildiği yönünde şikayetler almaktayız. Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit ve başkan yardımcılarımızın adını kullanarak yapılan herhangi bir para talebine kesinlikle itibar etmemenizi önemle rica ediyoruz. Art niyetli kişilerden gelebilecek benzer durumları 155 polis imdat ihbar hattına veya 444 33 54 telefon numarasıyla Yenişehir Halk Masamıza bildirebilirsiniz. Dikkatinize sunar, iyi günler dileriz." - MERSİN