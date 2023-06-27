Merdan Yanardağ'a adliyede destek vermeye Sırrı Süreyya Önder ile CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu gitti

Gazeteci Merdan Yanardağ terörist elebaşı Abdullah Öcalan hakkındaki sözleri nedeniyle tutuklandı. Adliyedeki işlemleri sırasında Yanardağ'a destek vermek için Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu da geldi.

Terörist elebaşı Abdullah Öcalan hakkındaki sözleri nedeniyle tutuklanan Gazeteci Merdan Yanardağ'a adliyedeki işlemleri sırasında destek vermek için Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu da gitti. Hakimliği sevki sırasında Sırrı Sürreyya Önder, Yanardağ'a sarılarak destek verdi.

"TECRİT EDİLMESİ HUKUKA AYKIRI"

Gazeteci Merdan Yanardağ, katıldığı bir televizyon programında terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşıyla Abdullah Öcalan'la ilgili "Tecrit edilmesi hukuka aykırı. Kendisinin serbest bırakılması gerekiyor. Kendisi çok zeki birisidir" ifadelerini kullandı.Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında açıklamaları nedeniyle "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından Yanardağ için resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Yanardağ dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yanardağ sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

CHP MİLLETVEKİLİ DE DESTEĞE GİTTİ

Öte yandan Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli destekte bulunmak için adliye geldi. Hakimliği sevki sırasında Sırrı Sürreyya Önder, Yanardağ'a sarılarak destek verdi. Merdan Yanardağ diğer milletvekilleri ve belediye başkanı ile tokalaştıktan sonra nöbetçi hakimlik katına götürüldü.

TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadesinin ardından Merdan Yanardağ, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Yanardağ, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklandı.