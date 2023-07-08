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Meral Akşener, İYİ Parti Seçim İşleri Başkanının kızının düğününde nikah şahidi oldu

Meral Akşener, İYİ Parti Seçim İşleri Başkanının kızının düğününde nikah şahidi oldu

Politika Haberleri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Seçim İşleri Başkanı Sedat Aksakallı'nın kızı Selen Aksakallı ile Ali Güdücü'nün düğününde nikah şahidi oldu. Akşener, çiftin mutluluğunu dileyerek, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, devletine ve milletine sadık evlatlar yetiştirmelerini temenni etti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Seçim İşleri Başkanı Sedat Aksakallı'nın kızı Selen Aksakallı ile Ali Güdücü'nün düğününde nikah şahidi oldu.

İyi Parti'den yapılan açıklamaya göre, Akşener, Selen Aksakallı ile Ali Güdücü'nün Ankara'da bir otelde düzenlenen düğününde nikah şahitliği yaptı.

"İki evladımıza mutluluklar diliyorum. Allah bir yastıkta kocatsın. Sevgi, saygı, sabır çok önemli." diyen Akşener, çiftin hayırlı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, devletinin yanında, Türkiye'ye aşık, milletini seven evlatlar yetiştirmesini diledi.

Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Politika

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