Meral Akşener'in seçim kampanyasında İmamoğlu detayı! İstanbul'un her yerine asıldı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Devlete Millet Yakışır" ismiyle başlattığı kampanyada Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti. İstanbul'daki bilboardlarda Meral Akşener'in İmamoğlu'yla birlikte Saraçhane'deki mitingde olduğu fotoğraflar kullanıldı.
6'lı masanın ortakları arasında yer alan İyi Parti'den dikkat çeken bir seçim hamlesi geldi. 2023 seçimleri kapsamında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Devlete Millet Yakışır" kampanyası başladı.
İYİ Parti'den yapılan açıklamada, lider iletişim kampanyasında "adalet, ciddiyet, samimiyet, merhamet, cesaret, millet, liyakat ve başbakan" vurgularıyla Akşener'in milletvekilliği, İçişleri Bakanlığı, Meclis Başkanvekilliği ve İYİ Parti Genel Başkanlığına uzanan 28 yıllık aktif siyaset hayatına yer verildiği belirtildi.
Türkiye genelinde bilboardlara çeşitli fotoğraflar asılırken, İstanbul'daki ayrıntı dikkatlerden kaçmadı. Kampanya kapsamında Meral Akşener ile YSK üyelerine hakaret suçundan hapis cezasına çarptırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane mitingindeki birlikte yer aldığı fotoğraflar kullanıldı.
"Devlete Adalet Yakışır, Devlete Ciddiyet Yakışır, Devlete Samimiyet Yakışır, Devlete Merhamet Yakışır, Devlete Cesaret Yakışır, Devlete Millet Yakışır, Millete Başbakan Yakışır" sloganlarının bulunduğu kampanyada, Akşener'in başbakanlık hedefinin gerçekleşmesiyle devletin ilgili değerlere yeniden kavuşacağı mesajının verildiği ifade edildi. Kampanyanın dijital iletişiminin ise gelecek günlerde Akşener'in sosyal medya hesapları üzerinden video paylaşımlarıyla gerçekleşeceği kaydedildi.
Sizce 6'lı Masa'nın adayı kim olacak? @kilicdarogluk | @ekrem_imamoglu | @mansuryavas06 | @alibabacan— Haberler.com (@Haberler) January 13, 2023