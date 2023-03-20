Meral Akşener'in İkinci Yüzyıl İktisat Kongresi'ne katılmaması dikkat çekti

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, Millet İttifakı liderlerinin dikkat çeken mesajları ve geniş bir katılımla gerçekleşti. Kongrenin beşinci gününde "Millet İttifakı Genel Başkanları Buluşması" oturumu yapılırken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu oturuma katılmaması dikkat çekti. Akşener'in yerine İYİ Parti'yi genel başkan yardımcısı Ümit Özlale temsil etti.

İzmir'de düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, 5. günde gerçekleştirilen "Millet İttifakı Genel Başkanları Buluşması" oturumuyla sona erdi.

İTTİFAKIN 5 LİDERİ OTURUMDA HAZIR BULUNDU

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen oturuma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı. Altılı Masa'da yer alan beş partinin genel başkanı, burada katılımcılara seslendi.

AKŞENER TOPLANTIYA KATILMADI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantıya katılmaması dikkat çekti. Akşener'in yerine oturuma partiyi temsilen genel başkan yardımcısı Ümit Özlale katılırken, İYİ Partili isim kürsüye çıkarak 'genel başkanının selam ve sevgilerini' iletti.

Oturuma Akşener'in yerine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale katıldı.

GELİŞME ANKARA KULİSLERİNİ DE HAREKETLENDİRDİ

Özlale, Akşener'in oturuma neden katılmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken yaşanan gelişme Ankara kulislerinde de çeşitli iddiaların dolanmasına neden oldu. Bir kesim Akşener'in programının daha önceden belli olduğuna değinirken, bir kesimse gelişmenin kafaları karıştırdığına ve iletişim açısından da makbul olmayan bir sonuç olduğuna vurgu yaptı.