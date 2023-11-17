Meral Akşener: Hakaretlere ve iftiralara cevap vermek yerine hikayemizi anlatmalıyız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin aday tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, hakaretlere ve iftiralara cevap vermek yerine parti hikayelerini anlatmaları gerektiğini belirtti. Akşener ayrıca İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Hakaretlere ve iftiralara cevap verelim derken hikayemizi anlatmaktan geri durduğumuz için maalesef bizim nasıl bir siyasi parti olduğumuzu anlatamadık." dedi.

Akşener, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda partisinin il başkanlığınca düzenlenen aday tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, parti olarak 6 yılı doldurduklarını, Türkiye'de bazı şeyleri başardıklarını, başaramadıkları şeylerin de olduğunu söyledi.

Başaramadıklarının çok önde olduğu, başardıklarının unutulduğu bir dönemi yaşadıklarını belirten Akşener, "Hakaretlere ve iftiralara cevap verelim derken hikayemizi anlatmaktan geri durduğumuz için maalesef bizim nasıl bir siyasi parti olduğumuzu anlatamadık. Bizim aklınıza gelecek her yerde teşkilatlarımız var. Kaderini Türkiye'nin kaderine bağlayan insanların hikayesini bundan sonra anlatacağız. Birinci önceliğimiz bunu anlatmak olacak. Seçmenimize ulaşıp bunları anlattığımız zaman Yavuz da Ahmet de seçilecek." diye konuştu.

Akşener, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin, herhangi bir Türk'ün veya Türk milletine mensup kişinin, o mezalimin, soykırımın yanında durmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Türkiye'nin uluslararası sisteme ağırlık koyması gerektiğini ve garantör ülke olma konusunda en şanslı ülke olduğunu dile getiren Akşener, "Uluslararası sistemde Netanyahu'yu savaş suçlusu ilan ettirin ve o adamı İsrail'in başından İsraillilere defettirin. Bu mümkün. Filistin'dekilere de insani yardım yapın, insanları oradan dünyanın her yerine dağıtmayın. Yoksa orası elden gider." ifadelerini kullandı.

Akşener, konuşmasının ardından Kırıkkale Belediye Başkan adayının Yavuz Kuzucu, Yahşihan Belediye Başkanı adayının da Ahmet Ergin olduğunu açıkladı.

Fotoğraf çekiminin ardından sona eren programa, İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel, Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, İstanbul Milletvekili Burak Akburak, Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Adana Milletvekili Bilal Bilici ile partililer katıldı.???????