Meral Akşener, Eskişehir'de esnaf ziyaretinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Akşener, seçim otobüsüyle geldiği Deliklitaş Mahallesi İbrahimkaraoğlanoğlu Caddesi'nde, vatandaşları selamladı.

İlçede esnafı ziyaret eden Akşener, partisinin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Melih Aydın ve Odunpazarı Belediye Başkan adayı Emine Edizgil için destek istedi.

Sokakta vatandaşlarla sohbet eden Akşener, ihtiyaç ve beklentilerini dinledi.

İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Serdar Ulucan ile partililerin eşlik ettiği Akşener, vatandaşlarla fotoğraf çektirmesinin ardından kentten ayrıldı.